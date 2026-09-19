Орхідеї будуть цвісти восени і взимку: потрібно зробити лише 5 кроків

Орхідея є окрасою дому, тому людям варто знати кілька простих правил, які змусять їх знову цвісти навіть восени та взимку. Йдеться про звичайні домашні поживні речовини, які забезпечать рослину усіма необхідними мінералами.

Через інтенсивне сонце та високі температури чимало орхідей перестали цвісти вже наприкінці літа, пише Deccoria. Тому для того, щоб рослини знову відновили цвітіння, потрібно їм надати оптимальні умови.

Як доглядати за орхідеями восени?

Забезпечити розсіяне світло

Орхідеї люблять рости на розсіяному світлі. Навіть на початку осені вплив прямого сонця є небажаним та шкідливим. Якщо сонце буде занадто інтенсивно світити, листя може пожовтіти чи зів’янути.

У сонячні дні орхідею краще перемістити кудись в інше місце, щоб вона почала розвивати міцне листя й коріння.

Відрегулювати полив

У спеку орхідеї хочуть багато вологи, а в прохолодні й дощові дні – набагато менше. Найкраще здійснювати полив лише тоді, коли субстрат повністю висохне. Стоячу воду в горщику залишати не варто, оскільки це може призвести до гниття коренів.



Орхідея потребує належного поливу / Фото Pexels

Забезпечити належну вологість

Орхідеї набагато краще ростуть у вологому середовищі, тому фахівці радять скористатися трюком з піддоном і галькою. Потрібно лише наповнити піддон галькою, залити водою, а зверху поставити горщик з орхідеєю.

Випаровуюча вода почне віддавати вологу рослині, але дно горщика має лежати на камінні.

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Почати правильно підживлювати

Восени не варто забувати про підживлення рослин. Незначна доза добрива не призведе до швидкого цвітіння, проте рослина почне краще розвивати міцне листя та кореневу систему.

Перевірити стан коренів і субстрату

Коріння орхідеї повинне бути твердим і міцним. Воно може мати зелений колір, коли зволожене, або ж сріблястий, коли сухе. Та якщо коріння порожнисте чи зморщене – це може свідчити про нестачу води. Якщо коріння слизьке й коричневе, тоді проблемою є надмірний полив та гниття.