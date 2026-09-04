Граблі, тачки, сітки для захисту від вітру: добірка осінніх покупок для саду-городу

Восени дачники готують сад та город до холодів. Саме зараз на ділянці стає особливо багато роботи, бо потрібно прибирати опале листя, збирати урожай та захищати ще деякі рослини від несприятливої погоди.

Щоб виконати ці завдання швидше й комфортніше, потрібно заздалегідь подбати про необхідний інвентар, пише 24 Канал. Серед корисних покупок на осінь – різні види граблів, садова тачка та спеціальна сітка, яка захистить рослини від вітру.

Що купити восени для саду-городу?

Віялові граблі

Вони необхідні, щоб швидко прибрати велику кількість опалого листя, сухої трави чи дрібних гілок. Ці граблі легко впізнати за довгими пласкими зубцями, які розходяться в різні боки й нагадують віяло. Вони допомагають підтримувати територію в чистоті без зайвих зусиль.

Придбати необхідні садові товари можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість обраних товарів за фото. Окрім різних видів граблів, може також знадобитися тачка чи захисна сітка для рослин, а для зберігання урожаю різні ящики та мішки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Граблі для чагарників

Такі граблі підійдуть для прибирання у важкодоступних місцях. Вони нагадують віялові за виглядом, але відрізняються вужчою робочою частиною. Цим інструментом зручно працювати під кущами, між рослинами, біля парканів та в інших місцях, куди складно дістатися широкими граблями.

Садові граблі

Для роботи із землею підійдуть садові граблі. Вони мають короткі і міцні металеві зубці, завдяки яким витримують більше навантаження. Садові граблі підходять для вирівнювання ґрунту, розподілу мульчі, переміщення піску, гравію та інших важких матеріалів.

Садова тачка

Восени важливо мати під рукою тачку, якщо на ділянці потрібно перевозити багато урожаю чи садового приладдя. Тачка полегшує транспортування овочів, фруктів, ящиків, відер та інших речей.

Тачка стане особливо корисною на великій території. Якщо між грядками, садом і будинком є значна відстань, переносити все вручну незручно й виснажливо, а тачка з цим впорається набагато швидше.



Тачка знадобиться восени / Фото Pexels

Захисна сітка від вітру

Ще однією корисною покупкою для саду є спеціальна вітрозахисна сітка. Її виготовляють з поліетиленового моноволокна методом спеціального плетіння.

Така сітка відрізняється від звичайної садової більшою щільністю та міцністю. Вітрозахисні смуги з полімерного матеріалу здатні зменшувати швидкість вітру на 50% і захищати рослини від постійного впливу сильного вітру.

Водночас матеріал не створює для рослин закритого бар’єра. Сітка пропускає необхідні для їхнього росту повітря й вологу. Крім того, така сітка еластична та стійка до ультрафіолету, температурних перепадів та опадів.