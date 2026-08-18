Як обрати паливний дизельний фільтр для авто: важливою є одна деталь

Паливний фільтр відіграє важливу роль у роботі автомобіля, оскільки саме він очищає пальне перед потраплянням до двигуна. Бруд, іржа, волога чи інші дрібні частинки можуть опинитися на паливі й негативно вплинути на роботу системи.

Саме тому неякісний фільтр може створити проблеми під час заправки, обслуговування та подальшій експлуатації автомобіля, пише "Вечірній Київ".

Забруднення, які не витримав фільтр, можуть потрапити до форсунок, паливної рейки та інших елементів. Серед можливих наслідків – зниження потужності, нестабільна робота двигуна, збільшення витрати пального та передчасний знос деталей.

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Чому фільтр потрібно підбирати за VIN-кодом?

Навіть якщо автомобілі мають однакову марку та модель, необхідна запчастина може відрізнятися залежно від року випуску, двигуна, паливної системи та комплектації. Тому орієнтуватися на назву автомобіля недостатньо.

VIN-код – це унікальний 17-значний ідентифікатор автомобіля, за яким можна визначити всі основні характеристики машини. Саме тому підбір запчастини за цим кодом допоможе чіткіше визначити паливний фільтр для конкретного автомобіля.

У чому різниця паливного фільтру для дизеля та бензину?

На вибір паливного фільтра впливає тип двигуна. Дизельні та бензинові системи використовують різні конструкції, які відрізняються характеристиками та особливостями роботи.

Для дизельного автомобіля заміну паливного фільтра варто проводити кожні 20 – 30 тисяч кілометрів. Дизельна паливна система особливо чутлива до води та різних домішок.

У бензинових автомобілях орієнтовний інтервал заміни становить 40 – 60 тисяч кілометрів раз на 3 – 4 роки.



Фільтр для дизельного авто треба частіше міняти / Фото Pexels

Як підібрати паливний фільтр?

Водіям спочатку потрібно знайти VIN-код автомобіля. Він зазначений у техпаспорті чи розташований під лобовим склом. Тоді при покупці його слід зазначити, щоб точно визначити автомобіль та дізнатися сумісні для нього запчастини.

Такий простий спосіб спрощує пошук запчастин, оскільки не доведеться самостійно порівнювати розміри, різьбу та інші характеристики старого фільтра.

Правильно підібраний паливний фільтр є важливою складовою обслуговування автомобіля. Використання VIN-коду допомагає уникнути помилки під час вибору та знайти деталь, що сумісна з конкретною машиною. Це зробить покупку простішою, а водієві не доведеться ризикувати через невідповідну запчастину.