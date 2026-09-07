Пів склянки кухонного продукту, і рушники засяють білизною: ось з чим їх випрати

Білі банні рушники – це практично предмет першої потреби у побуті, але вони брудняться неймовірно швидко. А за рік використання й взагалі втрачають білизну та стають сірими. На щастя, повернути їм ідеальний вигляд реально – і зробити це можна дуже просто.

Рушники навмисно створюють такими, аби вони поглинали вологу. Ось тільки разом з водою з тіла вони збирають також жир, бруд, залишки мийного засобу та навіть мінерали з жорсткої води, пише Real Simple.

Як відбілити старі банні рушники?

Іноді повернути рушнику колишній вигляд вже просто неможливо – і дуже важливо усвідомити цей момент, аби не витрачати зайві зусилля на дії, що не дадуть бажаного результату. Коли рушник стоншується, протирається, має дірки чи припиняє вбирати вологу, його краще просто замінити.

Але якщо він просто втратив білосніжний колір – це не означає, що рушнику вже кінець. Якщо волокна досі міцні, а рушник вбирає вологу, його ще можна досить легко відбілити та повернути йому пухнастість. Розповідаємо, як це зробити.

Попереднє замочування з кисневим відбілювачем

Кисневий відбілювач – це ідеальний засіб для банних рушників. І попереднє замочування з ним може зробити справжнє диво з кольором тканини. Він може ефективно розщеплювати плями та накопичення бруду, не пошкоджуючи при цьому волокна. Все, що потрібно зробити – це наповнити ванну теплою водою та розчинити там пів склянки кисневого відбілювача.

Покупці на Prom часто замовляють кисневі відбілювачі та інші засоби для прання. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Замочіть рушники на ніч, а тоді виперіть їх звичайним способом.

Оцет і харчова сода

Ще один фаворит для відбілювання рушників – це простий домашній засіб, що освітлює тканину, видаляє залишкові забруднення, а також запобігає накопиченню мийних засобів у волокнах.



Рушники можна відбілити содою та оцтом / Фото Pexels

Оцет розщеплює залишки бруду і пом'якшує волокна, а сода допомагає прибрати запахи та м'яко очистити тканину. Але рушники потрібно випрати двічі, використовуючи засоби окремо – інакше вони нейтралізують одне одного.

Спершу виперіть речі з додаванням половини склянки соди, а після цього знову виперіть рушники з половиною склянки дистильованого оцту. Після цього за бажання можна ще промити їх гарячою водою, аби ще більше розчинити мило та інші залишки у тканині.