Робот-пилосос залишає бруд після прибирання: ось чому він пропускає деякі місця

Робот-пилосос може кілька разів проїхати кімнатою, але все одно залишити крихти під столом чи смугу пилу біля меблів. І проблема не завжди в потужності самого пристрою.

У лабораторії видання Good Housekeeping роботизовані пилососи тестують у контрольованих умовах. Під час майже 300 годин випробувань близько 20 моделей фахівці зібрали понад 400 показників, пов’язаних із продуктивністю, навігацією та площею прибирання.

За результатами таких тестів пропущені місця найчастіше мають цілком конкретні причини. Частина з них пов’язана із самою системою навігації, інша – з налаштуваннями карти або перешкодами в кімнаті.

Чому робот-пилосос пропускає окремі місця?

Велике значення має система картографування. Моделі з LiDAR або 3D-розпізнаванням перешкод створюють детальну карту приміщення та відстежують, де вже прибрали.

Як подружитися з роботом-пилососом / Фото unsplash

Завдяки цьому робот може рухатися послідовніше, а користувач – задавати окремі кімнати чи заборонені зони.

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Простіші моделі рухаються хаотичніше: вони змінюють напрямок після зіткнення з перешкодами. Такий робот може зрештою пройти більшу частину кімнати, але ризик нерівномірного прибирання або пропущених ділянок залишається вищим.

Проблемою можуть стати й заборонені зони у застосунку. Якщо після перестановки меблів вони залишилися без змін або займають надто велику площу, робот може оминати частину кімнати, яка насправді вже доступна для прибирання.

Ще одна причина – заряд акумулятора. Роботи з функцією перезаряджання та відновлення роботи після підзарядки повертаються приблизно туди, де завершили прибирання. Моделі без цієї функції після заряджання можуть почати цикл заново, через що частина приміщення залишиться без уваги.

Що заважає роботу прибирати всю кімнату?

Навіть сучасному роботу потрібен вільний простір. Під час тестувань для надійного пересування більшості моделей було потрібно приблизно 38 сантиметрів, вільного проходу.

Взуття, дроти, іграшки або щільно розташовані меблі можуть змусити пристрій оминати окремі зони. На навігацію іноді впливають і скляні двері, дзеркала та інші поверхні, які сильно відбивають світло. Особливо це стосується моделей, що використовують LiDAR: відбиття можуть спотворювати показники та змушувати робот змінювати маршрут. Після значної перестановки меблів карту в застосунку варто оновити або створити заново.

Для ділянок, де бруд з’являється постійно, наприклад під обіднім столом чи біля входу, можна використовувати точкове або зональне прибирання замість запуску повного циклу.