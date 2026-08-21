Не кладіть це під кухонну мийку: речі можуть зіпсуватися, поки ви про це не здогадуєтесь

Шафка під кухонною мийкою часто здається ідеальним місцем для всього, що не хочеться тримати на видноті. Туди легко поставити запасні пакети, мийні засоби, губки, серветки або дрібниці, для яких ніде не знайшлося кращого місця.

Саме ця зона на кухні не така безпечна, як здається. Поруч проходять труби, там може накопичуватися волога, погано циркулює повітря, а у разі протікання вода першою потрапить саме на речі внизу.

Деякі предмети краще одразу прибрати звідти, інформує Southern living. Інакше зручне зберігання може закінчитися зіпсованими запасами, неприємним запахом, іржею або навіть небезпечною ситуацією.

Що не можна тримати під кухонною мийкою?

Паперові вироби здаються очевидним кандидатом для такої шафки. Запасні серветки, паперові рушники чи одноразові паперові тарілки справді зручно сховати під мийкою.

Папір і волога – погане поєднання, якщо труби почнуть підтікати, паперові речі швидко намокнуть, деформуються й можуть дати неприємний затхлий запах. Це ж стосується і сміттєвих пакетів, якщо вони лежать без контейнера: вони також можуть затримувати воду.

Що не тримати під умивальником / Фото unsplash

Не варто зберігати під мийкою і сильні хімічні засоби для прибирання. На перший погляд, це логічне місце: усе для кухні – під рукою. Але агресивні засоби, зокрема відбілювач, можуть виділяти пари, а простір під мийкою зазвичай погано провітрюється. До того ж у закритій шафці може змінюватися температура, а це з часом погіршує якість деяких засобів.

Малі кухонні прилади теж краще не ставити під мийку. Ручні міксери, електричні відкривачки, блендери та інша техніка можуть постраждати від вологості. Вода й пара здатні пошкодити внутрішні електричні компоненти, а металеві частини можуть іржавіти.

Особливо небезпечно тримати там легкозаймисті речі. Фарби, розчинники, аерозольні балончики та подібні засоби не мають стояти під кухонною мийкою. Перепади температури, вологість і можливі протікання можуть зробити їх небезпечними.

Їжу й продукти з комори теж не варто переносити під мийку, навіть якщо на кухні мало місця. Консерви, крупи чи інші запаси можуть постраждати від вологи, протікання або шкідників. Якщо упаковка намокне чи пошкодиться, продукти доведеться викинути.

Окрема проблема – кухонні рушники й губки. Здається, що саме під мийкою їм і місце, адже вони потрібні для миття посуду й прибирання. Але волога зона сприяє появі бактерій, плісняви й затхлого запаху, особливо якщо губки або ганчірки вже були вологими.

Що можна залишити під мийкою?

Цю шафку не обов’язково залишати порожньою. Просто там мають бути речі, які не бояться випадкової вологи або добре захищені від неї. Під мийкою можна тримати сміттєві пакети, але краще складати їх у контейнер або закритий органайзер. Так вони не лежатимуть просто на дні шафки й менше ризикуватимуть намокнути. Також там доречні закриті бокси, кошики або переносні органайзери для дрібниць. Вони допомагають тримати все в порядку й швидко дістати потрібне.

Як зберігати речі у домі / Фото unsplash

Можна залишити засіб для миття посуду або капсули для посудомийної машини, якщо вони добре закриті й не стоять просто біля труби, яка може протікати. Сухі губки або рушники теж допустимі, але тільки як запас і бажано в закритому контейнері. Вологі губки й ганчірки краще там не тримати.

Ще один нормальний варіант – неосновні речі для прибирання: сухі щітки, порожні пляшки для розпилювачів або інші предмети, яким випадкова волога не нашкодить так сильно, як паперу, техніці чи продуктам.