Щоб прогулянки у дощові дні були комфортні: з чого зібрати "базовий гардероб" для песика

Домашнім улюбленцям, як і людям, у холодну погоду потрібний одяг. Щодо моди у власників погляди можуть розходитися, але на практичність потрібно зважати завжди.

Одяг для собак, і особливо восени та взимку – це не просто гра в перевдягання. Існує кілька дуже практичних причин, чому вашому песикові потрібний одяг, пише American Kennel Club. Тож розповідаємо, про які елементи гардероба для собаки слід подбати вже у вересні.

Який одяг потрібний собаці на осінь?

Собаче худі

Худі для собак не просто мають неймовірно чарівний вигляд, але й допомагають зігрітися у холодну погоду. Особливо корисні вони для маленьких собачок – як-от для чихуахуа та мопсів.

Окрім того, худі допомагають заспокоїти собак, що мають високий рівень тривожності.

Для щоденних прогулянок песикам восени часто обирають собачі худі та курточки, а у погану погоду – дощовики. На Prom представлений собачий одяг різних брендів, зокрема Trixie, Hunter, Puppia та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема й різні аксесуари для домашніх улюбленців.

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Собачий дощовик

Злива, мряка чи просто мжичка можуть стати дуже неприємними для песика, а дощовик допомагає захистити улюбленця від намокання. Також це допоможе уникнути неприємностей пов'язаних з обов'язковим миттям собаки після повернення додому та неприємного запаху мокрого собаки.

Куртка

Собача курточка знадобиться пізніше восени – наприкінці жовтня та у листопаді, коли температура вже наближатиметься до зимової. Попри те, що найбільше такий одяг потрібний короткошерстим собакам, користь від нього можуть отримати усі породи.

Особливо це стосується літніх собак, у яких запалення та артрит можуть посилюватися через холод.

Світловідбивний жилет

Він потрібний не тільки для збереження тепла, але й просто для прогулянок. Восени світає вже значно пізніше, а сідає сонце раніше, тож коли ви вирушаєте на вулицю, варто подбати про те, аби добре бачити свого улюбленця.

Собачі чоботи



Собакам потрібні чобітки / Фото Pexels

Пінетки для собаки іноді видаються безглуздими – але це найкращий спосіб захистити лапи пса від сміття, холоду та спеки. Особливо корисні вони взимку, коли тротуари обробляють солями, та влітку, коли асфальт і бетон швидко нагріваються.