Чому у холодильнику накопичується вода на дні: треба прочистити маленький отвір

У холодильниках часом може спостерігатися проблема із накопиченням води на нижній панелі відділення. Нерідко проблема ховається у засміченому зливі, який можна самостійно очистити.

Чимало моделей холодильника мають невеликий зливний отвір для конденсату, пише Wprost Dom. Коли він засмічується, вода стікає назад у холодильник, а не зливається. Саме засмічений злив і є поширеною причиною проблеми.

Як усунути проблему з накопиченням води?

У холодильниках з цією системою волога, що конденсується на задній стінці, починає стікати у піддон для зливу, а тоді у ємність, з якої випаровується. Та якщо зливний отвір засмічений, шлях для води перекривається.

Для виправлення проблеми потрібно вимкнути холодильник, вийняти нижні шухляди, зібрати всю воду й знайти злив на задній стінці. Тоді слід видалити видимий бруд ватним тампоном чи будь-яким іншим м’яким предметом.

Після від’єднання холодильника від джерела живлення потрібно добре все очистити й витерти всі сінки насухо. Такий простий крок повинен усунути проблему. Та якщо вода все ж таки знову буде збиратися, потрібно перевірити ущільнювач.



Ущільнювач холодильника також потрібно перевірити / Фото Pexels

Тепле й вологе повітря, що потраплятиме через відчинені дверцята, збільшить конденсацію всередині холодильника. Постійне відкривання дверей може мати подібний ефект. У такому разі треба провести рукою по всьому периметру ущільнювача, шукаючи бруд, деформації та нещільні місця.

Якщо на ньому є забруднення, їх слід видалити вологою губкою чи м’якою тканиною, а тоді витерти гуму насухо. З часом ущільнювач може деформуватися чи відходити від корпусу, а через щілини проникатиме тепле повітря. У такому разі його треба замінити.

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Можна досить просто перевірити, чи дверцята холодильника щільно закриваються. Для цього можна затиснути між дверцятами та корпусом аркуш паперу. Якщо він легко витягується, ущільнення є недостатнім, тому проблему потрібно швидко усувати.