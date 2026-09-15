Зелені помідори достигнуть в рази швидше: ось що з ними зробити

Вересень приносить з собою прохолоду, і чимало овочів на городі скоро вже почнуть всихати. Тим часом на багатьох кущах помідорів все ще висять зелені томати – та похолодання не означає, що зірвати їх вже не вийде.

Якщо помідори вже досягнули нормального для свого сорту розміру та виглядають здоровими, вони все ще можуть достигнути – і навіть після того, як їх вже зрізали, пише Petitchef.

Як прискорити достигання помідорів?

Іноді немає варіантів, окрім як збирати з грядок ще зелені помідори. В середині та наприкінці вересня, коли температура падає, а сонця стає все менше, шанси, що вони достигнуть на кущі природним шляхом, падають. Та це не значить, що помідори доведеться викидати чи консервувати зеленими.

Існує кілька перевірених способів, завдяки яким можна пришвидшити достигання помідорів. І перший з них – це покласти томати у паперовий пакет чи коробку разом зі стиглим бананом. Річ у тому, що банан виділяє етилен – газ, що виробляють фрукти, і який пришвидшує достигання.

При цьому, втім, важливо правильно підібрати помідори та зберігати їх правильно. Достигнуть тільки ті плоди, що вже досягли нормального для сорту розміру, залишаються твердими та не мають вм'ятин, плісняви, тріщин та інших ознак псування.

Дуже маленькі та недостатньо розвинені помідори натомість можуть не достигнути після збору. Те саме стосується і томатів, що постраждали від заморозків та сильно пошкодилися.

Як правильно зберігати помідори?

Передусім плоди слід скласти у картонну коробку чи паперовий пакет в один шар – там етилен буде утримуватися навколо плодів, але там не буде накопичуватися волога. Використовувати герметичні пластикові пакети не можна: це створить ефект парника, і плоди почнуть псуватися.

Між помідорів потрібно просто покласти банан та зачекати. Не потрібні ані сильне тепло, ані перебування на сонці. Коробку чи пакет слід зберігати за кімнатної температури та у місці, захищеному від прямих сонячних променів.

А ось в холодильник класти зелені помідори не потрібно: низькі температури уповільнюють не лише псування овочів, але і їхнє достигання. Але й надмірне тепло може нашкодити: помідори стануть м'якими перед тим, як набудуть бажаного кольору.