Однорічники чи багаторічники: ось що краще для ґрунту в саду

Осінь – це ідеальний час для того, аби почати планувати посадки рослин у саду на наступний рік. І саме зараз вже можна робити вибір – надати перевагу однорічним чи багаторічним рослинам.

Попри те, що і однорічні, і багаторічні рослини мають багато переваг, саме багаторічні будуть кращим вибором для покращення структури ґрунту – їхнє довге коріння постійно покращує рух води та повітря та збагачує землю, пише Southern Living.

Чому в саду краще садити багаторічники?

Виявляється, багаторічники – це не лише "ліниве", але й найбільш ефективне рішення для вашого саду. Втім, це не означає, що від однорічників потрібно повністю відмовитися – але саме розумне поєднання обох видів рослин забезпечить різні текстури, шари та кольори.

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Після того як багаторічні рослини приживуться, вони вже не потребують так багато догляду. Вони кріпляться довгим корінням, що допомагає воді та повітрю проникати глибоко у землю – і це ж коріння дістає поживні речовини, які не можуть отримати однорічники, адже ті мають поверхневе коріння.

Ще одна корисна перевага багаторічних рослин – вони запобігають ерозії ґрунту. Їх часто немає потреби пересаджувати, а відтак розкопувати чи порушувати ґрунт. Це означає, що структура землі та корисні організми в ній залишаються недоторканними.

Окрім того, багаторічники також можуть довгостроково зберігати азот, відкладаючи його глибоко в ґрунті щороку. Саме він дозволяє покращити стан грядок та постачає рослини корисними речовинами, а також розпушує землю.

Але не забувайте, що й однорічники мають свої переваги: ними набагато простіше заповнити порожній простір у саду. Окрім того, вони не викликають довготривалих зобов'язань, а відтак дають свободу для експериментів з кольорами, розміщенням та висотою.