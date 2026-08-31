Не викидайте: ось як полагодити садовий шланг, що протікає

Шланг, що протікає, не тільки збільшує витрати води, але й залишає по всьому подвір'ю, саду та городу калюжі бруду. І багато шлангів починають тріскатися та пробиватися всього за кілька років роботи.

Але якщо шланг почав текти, це зовсім не означає, що його одразу ж потрібно позбуватися, адже залатати його можна за лічені хвилини, пише Southern Living.

Як виправити негерметичне з'єднання шланга?

Багато води втрачається у випадку, якщо шланг неправильно підключений до крана. Іноді до цього призводять відсутня прокладка, недостатнє затягування чи зношена різьба.

Спершу потрібно повністю зняти шланг з крана та подивитися, чи всередині муфти є гумова прокладка. Саме вона допомагає герметизувати з'єднання, аби вода не витікала. Якщо її немає, цю дешеву деталь можна придбати у садовому центрі чи господарському магазині.

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Окрім того, гумові прокладки потрібно замінювати, коли вони стають твердими та починають тріскатися. Після цього потрібно перевірити різьбу в муфті шланга та на крані. Іноді вода витікає, коли муфта пошкоджена чи зношена. Цю проблему допомагає розв'язати сантехнічна стрічка. Тефлонову стрічку потрібно обгорнути навколо різьби на крані за годинниковою стрілкою, а тоді якомога щільніше прикріпити шланг.

Якщо різьба має нормальний вигляд, але закручувати шланг важко, слід скористатися мастилом. Нанесіть його або силіконовий спрей на різьбу крана, а тоді дуже щільно закрутіть шланг. Втім, будьте обережні під час використання інструментів – надмірне затягування шланга може призвести до пошкодження різьби.



Шланги можуть ламатися та рватися / Фото Pexels

Що робити, якщо у шланзі з'явилися дірки?

Іноді в шлангах з'являються невеликі протікання, коли матеріал починає псуватися від морозу, сонця та спеки. Але викидати шланг у сміття не слід – дірки можна просто замотати ізоляційною стрічкою, водонепроникним силіконом чи клейкою стрічкою.

Якщо отвори складно помітити, коли вода не тече, їх слід позначити маркером. Після цього витріть воду та протріть начисто область біля дірок. Зачекайте, поки шланг повністю просохне перед тим, як клеїти стрічку.