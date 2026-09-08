Сканді-боб – головна зачіска осені 2026: чому всі хочуть цю стрижку

Цієї осені однією з найпопулярніших зачісок стане скандинавський боб, який поєднує в собі просту укладку, природну текстуру та мінімалістичну естетику.

Якщо стилізовані зачіски боб потребують укладання, то сканді-боб досить простий в догляді, пише In Journal. Зачіска продовжує залишатися охайною, але без надмірної стилізації. Це і робить стрижку простою та вишуканою водночас.

Що треба знати про зачіску сканді-боб?

Це точно підстрижений прямий боб з мінімальною кількістю шарів. Довжина стрижки повинна сягати від лінії щелепи до ключиці. Кінчики можуть бути дещо об’ємними, щоб зачіска отримала структурований вигляд.

Текстурований боб має багато шарів, а от саме розслабленість та чисті лінії відрізняють скандинавський боб від інших. І головне. Що волосся зовсім не обов’язково має бути укладеним. Природнього блиску буде достатньо, щоб воно виглядало здоровим.

Скандинавський боб здатен візуально зробити волосся навіть пишнішим, тому ідеально підійде для жінок з тонким волоссям.

Крім того, така зачіска чудово вписується в різні стилі. Сканді-боб вдало виглядає з білою сорочкою та базовими штанами, а також без проблем поєднується з романтичними сукнями чи шкіряними речима.

У класичному варіанті сканді-боб носять з проділом посередині. Для створення м’якого ефекту достатньо трішки завити кінчики чи сформувати ніжні хвильки. Ця зачіска також гарно підходить для кучерявого чи хвилястого волосся, бо замість випрямлення акцент робиться на природній текстурі.

Підкреслити рухливість волосся допоможе легкий текстуруючий спрей. Крем чи олійка для волосся допоможуть сухому волоссю виглядати блискучим та гладким. Випрямляти таке волосся не потрібно, бо тоді зачіска втратить свій природний шарм.

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Сканді-боб з’явився в моді наприкінці літа, але має всі шанси в новому осінньому сезоні стати улюбленою стрижкою багатьох жінок.