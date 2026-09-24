Чи можна сушити одяг на радіаторі: 90% роблять банальну помилку

Восени та взимку більшість вдаються до сушіння одягу на радіаторі. У холодну пору року сонце не здатне швидко висушити вбрання, тому саме батарея стає помічником для пришвидшення процесу.

Однак виявляється, така звичка може не лише пришвидшити процес псування тканини, але й збільшити рахунки за опалення, пише Deccoria.

Чому не можна сушити одяг на радіаторі?

Насправді мокрий одяг, покладений на радіатори, перешкоджає потоку теплого повітря. Це означає, що для обігріву кімнати знадобиться більше часу й витраченої енергії. Довша робота батареї відповідно призводить до вищих рахунків за використану електроенергію.

Крім того, розвішений одяг на радіаторі підвищує вологість, тому постійна така практика здатна призвести до появи плісняви на стінах.

Сушіння може пошкодити навіть деякі делікатні тканини. Вовняні речі можуть змінити колір чи пошкодитися в тих місцях, де контактували з гарячою батареєю.

Певні ділянки швидше сохнуть, ніж решта одягу, а тривале перебування біля радіатора здатне призвести до втрати кольору. Натуральні вовняні тканини все ж таки краще сушити на свіжому повітря чи спеціальній сушарці, щоб зберегти зовнішній вигляд.



Речі варто сушити на спеціальній сушарці / Фото Pexels

Тривалий контакт з мокрим одягом може призвести до корозії радіаторів. Якщо ж він хоч трохи пошкоджений, мокрий одяг ще швидше призведе до того, що іржа пошириться набагато більше.

Зазначимо, що сушіння шкарпеток чи білизни не призведе до пошкодження речей чи поверхні. Йдеться про теплі та великі тканини, яким на сушіння потрібно чимало часу.

Як висушити білизну восени?

Фахівці радять збільшити віджим у пральній машині, щоб під час обертання видалити якомога більше води з речей. Далі після прання одяг радять струсити, щоб розтягнути тканину й покращити циркуляцію повітря.

Для розвішування на сушарці підійде тепла кімната з хорошою циркуляцією повітря. Спальню краще уникати, щоб мінімізувати підвищення вологи у приміщенні. Сушарку можна розмістити поруч з радіатором й час від часу відкривати вікно, щоб видалити зайву вологу з кімнати.

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Якщо потрібно прискорити висихання одягу, можна скористатися лайфхаком із сухим рушником. Потрібно лише розкласти зверху вологий одяг, а тоді згорнути рушник в тугий рулон, щільно притиснувши. Вода з одягом вбереться в рушник, тому речі висушаться дещо швидше. Такий метод можна застосовувати, якщо потрібно висушити окремий одяг.