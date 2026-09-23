Як вибрати термобілизну: корисні поради, які знадобляться перед покупкою

Термобілизна – це чудовий одяг для холодної погоди. Вона відводить вологу від тіла, допомагає утримувати тепло й залишається зручною під час руху.

Обирати термобілизну варто з урахуванням фізичної активності, погоди й умов використання, пише UNN.

Як працює термобілизна?

Термобілизна є базовим шаром у так званій тришаровій системі одягу. Вона щільно прилягає до шкіри та формує тонкий повітряний прошарок, який сприяє збереженню тепла.

Проте її завдання полягає не в тому, щоб зігрівати тіло. Матеріал має відводити піт і вологу від шкіри до наступних шарів одягу, завдяки чому тіло залишається сухим.

Правильно підібрана модель не повинна сковувати рухи чи відчуватися на тілі. Її використовують у різних умовах – від звичайних прогулянок до занять спортом і походів у гори.



Термобілизну часто купують в холодну пору року / Фото Unsplash

Які матеріали використовують для термобілизни?

За складом термобілизну можна поділити на три основні категорії: вовняну, синтетичну та комбіновану.

Вовняна термобілизна добре відводить вологу й порівняно швидко висихає. Також вона пропускає повітря і допомагає зберегти тепло в холодну погоду. Підходить такий варіант для тривалих подорожей і низьких температур.

Синтетична термобілизна є одним з найпоширеніших варіантів. Серед переваг синтетики: мінімальне поглинання вологи, швидке висихання, еластичність і доступніша ціна. Придатна для спорту, а також інтенсивних фізичних навантажень.

Також є комбінована термобілизна, в якій поєднується синтетика й натуральні волокна.

Придбати термобілизну для чоловіків, жінок та дітей можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість одягу за фото. Покупці на Prom часто замовляють вбрання, сумки та аксесуари. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. На Prom також продається термобілизна для різного бюджету — від базових моделей на кожен день до дорогих речей від відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

На що дивитися під час вибору термобілизни?

Зональність

У якісних моделях можуть використовуватися різні види плетіння чи сітчасті ділянки. Їх розміщують у зонах, де тіло найбільше пітніє, щоб ефективніше відводити вологу.

Посадка

Термобілизна має прилягати до тіла, але не перетискати його. Вона не повинна заважати рухатися чи створювати відчуття дискомфорту.

Шви

Для активного використання важливо, щоб шви були плоскими та не мали деталей, які можуть натирати шкіру. Також варто перевірити, чи немає виступаючих ниток.

Еластичність

Матеріал повинен добре розтягуватися під час руху та повертатися до своєї початкової форми.

Яку термобілизну вибрати залежно від ситуації?

Для бігу, лиж, фітнесу та інших активних видів спорту можна розглядати синтетичні моделі. Вони добре підходять для ситуацій, коли людина активно рухається та пітніє.

Якщо йдеться про холодну погоду, тривалі поїздки чи невисоку фізичну активність, доречним варіантом може бути мериносова вовна. Вона допомагає зберегти тепло й довше залишається свіжою.

Для звичайних прогулянок і повсякденного носіння можна звернути увагу на комбіновані моделі. Вони поєднують натуральні та синтетичні волокна.