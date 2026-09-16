Картата спідниця – головна покупка осені: з чим її носити цього сезону

Цього сезону в моду знову увійшли картаті спідниці, які вже активно носять європейські модниці. У вересні речі в картатий принт виглядають особливо доречно, стаючи основою стилю преппі, який обожнюють школярі та студенти.

Популярність картатих спідниць підтвердили у своїх колекціях такі імениті бренди як Burberry, Loewe, Saint Laurent чи Polo Ralph Lauren, пише In Journal. Картате вбрання речей цих модних будинків посіло важливе місце, поширивши тренд на носіння цікавого принта серед багатьох ікон стилю.

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Як виглядають модні картаті спідниці?

Найпопулярнішою картатою спідницею є плісирована міні-модель, яку часто носять студенти коледжів чи університетів, поєднуючи її зі светрами-аграйл.

Цього ж сезону у моді крій міді в асиметричному варіанті, який допомагає створювати цікаві образи з різними речима. Також актуальними вважаються спідниці-олівці, які мають вже вишуканий вигляд й чудово поєднуються з красивими лонгами, сорочками чи блузами.

До найпопулярніших кольорів входить темно-зелений, бежевий, чорний, сірий та коричневий. Ці відтінки гарно вписуються в осінню пору й добре поєднуються з іншим вбранням гардеробу. Для тих, хто хоче додати класичному принту виразності, слід звернути увагу на червоні чи сині кольори.

З чим носити картаті спідниці?

Головний акцент цієї осені полягає не в правильній стилізації, а в тому, щоб отримати задоволення від носіння такої спідниці.

Враховуючи останні тенденції, модниці носять картаті спідниці зі светрами, футболками поло чи вітрівками. Крім того, такі спідниці добре стилізуються з жакетами чи шкіряними куртками.

Щодо взуття, гарним вибором стануть класичні лофери, базові кросівки чи універсальні туфлі-човники на підборах. У холоднішу погоду можна одягати чоботи.

Картата спідниця є практичною та універсальною річчю, яку легко вписати в осінній гардероб. Вона добре поєднується з базовими футболками, светрами та жакетами, тому з нею можна створити чимало цікавих образів.