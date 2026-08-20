Як довше зберігати їжу в холодильнику, якщо немає електрики: цінні поради

Після відключення електроенергії холодильник ще певний час утримує холод, але без правильного поводження температура поступово підвищується, а продукти можуть почати псуватися.

Є кілька простих способів допомоги холодильнику зберігати низьку температуру та зменшити ризик псування, пише "Твоє місто".

Як зберегти їжу після відключення світла?

Холодильник зберігає холод протягом 4 – 6 годин, якщо не відкривати часто дверцята. Набагато витривалішою є морозильна камера. Якщо вона заповнена, може утримувати низьку температуру до 48 годин, а напівпорожня – приблизно добу.

Моделі з No Frost можуть зберігати холод дещо довше завдяки рівномірному розподілу температури.

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Найважливіше правило під час відключення світла – якомога рідше відкривати дверцята. Кожне відкриття впускає тепле повітря всередину, через що холодильник швидше втрачає накопичений холод.

Фахівці радять заповнювати простір їжею. Чим більше продуктів буде всередині, тим повільніше нагріватиметься холодильна камера. Якщо вона майже порожня, можна поставити туди пляшки з холодною чи замороженою водою.

Пляшки чи контейнери з льодом можуть стати своєрідним акумулятором холоду й допомагати підтримувати низьку температуру. Для кращого ефекту можна приготувати соляний розчин, залишивши трохи вільного місця в ємності.

Їду варто складати достатньо щільно, але не перекривати вентиляційні отвори. Продукти, які псуються найшвидше, краще покласти ближче до задньої стінки – там холодніше.



Їжу у холодильнику варто щільно складати / Фото Pexels

Стан гумки на дверцятах теж відіграє важливе значення, адже зношений ущільнювач може спричиняти витік холоду. Після відключення електроенергії не варто ставити в холодильник гарячі страви, бо вони лише прискорять нагрівання камери.

Щоб менше залежати від холодильника під час тривалих відключень, варто готувати невеликими порціями. Також варто мати вдома продукти, які не потребують охолодження. Йдеться про консерви, сухофрукти, крупи та іншу їжу для тривалого зберігання.

Якщо електроенергії не буде кілька годин поспіль, для тимчасового зберігання продуктів можна використати сумку-холодильник або балкон, якщо температура там становитиме 0 градусів.

Такі прості заходи допоможуть довше зберігати їжу та не допустити її передчасного псування.