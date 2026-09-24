Як обрати генератор і які вони взагалі бувають: варто знати перед покупкою

Генератори – це автономні джерела електроенергії, що для власників приватних будинків зараз майже незамінні. І під час підготовки до зими до вибору цього пристрою слід поставитися відповідально.

Генератор – це пристрій, в якому двигун обертає альтернатор, а вже той перетворює механічну енергію на електричну. Та попри схожий принцип роботи, видів генераторів є чимало – і тому розгубитися досить легко, пише Consumer Reports.

Які бувають види генераторів?

Бензинові

Бензинові генератори ідеально підходять, якщо живити потрібно малий магазин, будинок, гараж, а також він згодиться для виїзних робіт. Двотактний двигун легший, але він потребуватиме суміші бензину з мастилом. А ось чотиритактний економічніший та краще пристосований для тривалих робочих циклів.

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Дизельні генератори

Найчастіше їх купують, якщо потрібне тривале резервне живлення, а самим генератором користуються частіше. Компактні моделі зазвичай оснащені повітряним охолодженням, а стаціонарні низькообертові установки – рідинним. Воно краще відводить тепло, якщо генератор перебуває під постійним навантаженням.

Інвенторні генератори

Вони перетворюють вироблений струм у постійний, а після цього інвентор формує стабільну змінну напругу. Гарно підходять для котлів, серверів, зарядних пристроїв та ноутбуків. Серед великих переваг – компактність, нижчий рівень шуму та стабільне живлення. Втім, такі генератори також дорожчі та дещо складніші у ремонті.

Промислові генератори

Як і випливає з назви, розраховані такі генератори на виробництво, склади та бізнеси, де резерв має працювати годинами. Установка зазвичай має дизельний двигун, рідинне охолодження, великий бак, AVR і АВР.

На Prom можна підібрати різні генератори будь-якого типу. Зараз особливо актуальні такі моделі:

Könner & Söhnen KS 3000;

Forte FG3500;

Honda EU50i-SE;

EnerSol EPG-7500SEA.

Ціни на різні генератори стартують від 19 000 – 22 000 гривень.

Обирати однофазний чи трифазний генератор?

Однофазна модель на 230В стане ідеальним варіантом, якщо потрібно забезпечити роботу побутової техніки, комп'ютерів та освітлення. А ось трифазні моделі розраховані на підтримання роботи насосів, трифазних верстатів та іншого обладнання. І наявність трьох фаз у будинку не означає обов'язково, що знадобиться трифазний генератор.

Також перед вибором важливо розуміти різницю між синхронним та асинхронним альтернатором. Альтернатор – це вузол генератора, що й виробляє електричний струм. Синхронні моделі набагато краще підходять для коротких пускових навантажень та частіше застосовуються для резервного живлення.

Асинхронні простіші, і тому працюють зі стабільним активним навантаженням. Втім, вони не такі універсальні при запуску електродвигунів.