Як виглядають яйця тарганів: де їх шукати та як назавжди позбутися

Якщо у будинку з’явилися таргани, варто звернути увагу не лише на дорослих комах, але й на їхні яйця. Вони можуть ховатися у важкодоступних місцях і залишатися непомітними, але згодом з них з’являться нові таргани.

Тому важливо знати, як виглядають яйця тарганів, де їх найчастіше можна знайти та як правильно діяти після виявлення, пише House Digest.

Де знайти яйця тарганів?

Таргани найчастіше відкладають яйця в темних і тихих місцях з високою вологістю і доступом до води. Саме тому спочатку їх треба шукати у ванних кімнатах, коморах, зливах та щілинах навколо плінтусів.

Яйця тарганів самка відкладає у щільний футляр, в якому можуть міститися до 50 яєць. Виглядають ці яєчні капсули як прямокутні стручки. Якщо такі яйця вдасться виявити, варто одразу бити на сполох, оскільки це вже буде ознакою, що шкідників вдома є чимало.



Ось такий вигляд має капсуля з яйцями тарганів / Фото з сайту "Ліквідатор"

Як видалити яйця тарганів?

Щоб їхня кількість не збільшувалася, яйця потрібно швидко прибрати. Один з найдієвіших способів – просто пропилососити. Варто використовувати насадку з високоефективним фільтром, щоб запобігти розкиданню яєць у повітря.

Після цього вміст пилососа слід очистити, а сміття одразу винести за межі дому. Далі потрібно докласти зусиль, щоб вивести тарганів. Насамперед треба почати з того, щоб обмежити шкідникам будь-який доступ до їжі. Усі контейнери слід герметично закривати, а на ніч не залишати у мисці корм для тварин. Також потрібно регулярно виносити сміття.

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Тарганів треба якнайшвидше позбавлятися з дому, оскільки вони можуть переносити різні хвороби, бактерії, віруси та паразити. У них досить гострий нюх, тож рекомендовано використати кілька запахів, які вони дуже не люблять.

Найкраще працюють ефірні олії (м’ята перцева й евкаліптова), лаврове листя й спиртовий оцет. Достатньо лише розкласти ароматне листя й створити спрей на основі ефірних олій, щоб відлякати тарганів з помешкання.