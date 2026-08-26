Білі шкарпетки можна швидко відіпрати: усе виправить простий побутовий трюк

Шкарпетки білого кольору досить швидко брудняться. Якщо ходити в них по будинку без тапок, то з часом вони стають сірими чи пожовтілими. Однак є одне просте рішення, яке відпере брудну тканину.

Підошва шкарпеток стає брудною через пил, частинки піску та інший бруд, який глибоко проникає у волокна, пише Deccoria. Крім того, на колір впливає волога та шкірний жир зі стоп, тому цю всю суміш складно відіпрати звичайним порошком.

Секрет відбілювання полягає у попередньому замочуванні та обробці забруднених ділянок.

Чим відіпрати білі шкарпетки?

Виявляється, що шкарпетки відбілити можна завдяки звичайному господарському милу. Спочатку потрібно підошву шкарпеток замочити у теплій воді й натерти милом так, щоб воно добре проникло у волокна.

Тоді шкарпетки слід залишити на кілька хвилин, а стійкіші забруднення додатково потерти щіткою. Лише після такої попередньої обробки їх можна кидати прати.



Попередня обробка допомагає краще відбілити шкарпетки / Фото Pexels

Фахівці радять уникати під час прання пом’якшувача для тканин, оскільки він створює захисну плівку на волокнах, через яку потім не пробирається порошок, тому плями вивести стає складніше.

Господарське мило дієве, але якщо плями занадто сильні, можна скористатися кисневим відбілювачем. Потрібно лише замочити в розчині шкарпетки, залишити на певний час, а тоді випрати.

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Якщо на шкарпетках є точкові плями, варто застосувати пасту з харчової соди та рідкого мила. Її слід нанести на брудну підошву й залишити на 30 хвилин, тоді акуратно втерти у матеріал та кинути у прання.

Такі кілька хвилин попередньої обробки перед основним пранням мають набагато кращий ефект, ніж кілька разів прання без застосування помічних домашніх відбілювачів.