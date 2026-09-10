Сильно пригоріла каструля: цей спосіб розм’якшить нагар без металевого скребка

Емальована чавунна каструля добре тримає тепло й підходить для рагу, запіканок, тушкованого м’яса та густих зимових страв. Але є одна проблема: якщо їжа пригоріла до дна, відмити її без шкоди для емалі буває непросто.

Найгірше, що можна зробити в такій ситуації, – одразу взяти металевий скребок або жорстку губку й почати з силою терти чорний наліт, зазначає Good house keeping. Пригорілий шар так справді можна зрушити, але разом із ним легко пошкодити емаль, залишити подряпини або зробити поверхню тьмяною.

Для емальованого чавуну краще працює м’якший спосіб: тепла вода, засіб для миття посуду, харчова сода й трохи часу. Ці засоби допомагають розм’якшити залишки їжі, не використовуючи агресивну хімію.

Як правильно мити емальований чавун?

Перед чищенням каструля або сковорода має повністю охолонути. Різкий перепад температури може нашкодити посуду, тому гарячу чавунну каструлю не варто одразу заливати холодною водою. Для звичайного миття достатньо теплої води й засобу для посуду.

Деякі емальовані чавунні каструлі можна мити в посудомийній машині, але регулярне миття таким способом з часом може зробити емаль менш блискучою. Тому для щоденного догляду краще обирати ручне миття.

Як врятувати каструлю / Фото Unsplash

Металеві губки, ножі, абразивні скребки й дуже жорсткі щітки краще не використовувати. Вони можуть залишити сліди на емалі або пошкодити її поверхню.

Натомість підійдуть нейлонові губки чи м’які щітки: вони менш агресивні, але добре знімають розм’якшені залишки їжі. Якщо пригорілий шар невеликий, каструлю можна просто наповнити теплою мильною водою й залишити на кілька хвилин або навіть на ніч. Після такого замочування залишки їжі зазвичай відходять значно легше.

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Як відмити сильно пригорілу каструлю?

Якщо дно вкрилося темним пригорілим шаром, можна скористатися способом із содою. У каструлю потрібно додати 1 чайну ложку засобу для миття посуду та 2 – 3 столові ложки харчової соди. Після цього посудину наповнюють теплою водою приблизно наполовину. Каструлю ставлять на плиту, доводять воду до кипіння й залишають на слабкому вогні на 8 – 10 хвилин.

За цей час пригорілі залишки починають розм’якшуватися. Їх можна обережно зрушити пластиковою або дерев’яною лопаткою, не дряпаючи емаль. Після цього воді потрібно дати трохи охолонути. Більшу частину можна вилити, а коли залишок стане безпечним для рук, дно слід дочистити м’якою нейлоновою губкою. Якщо нагар дуже сильний, процедуру іноді доводиться повторити.

Це краще, ніж намагатися зняти все за один раз грубою силою й ризикувати покриттям. Для зовнішньої частини каструлі або ділянок вище рівня води можна зробити пасту з харчової соди, кількох крапель засобу для миття посуду та невеликої кількості води. Її наносять на забруднене місце, залишають на короткий час і обережно протирають губкою або нейлоновою щіткою.

Чого краще не робити з емальованою каструлею?

Емальований чавун не любить різких дій. Не варто шкребти дно металевими предметами, бити по пригорілому шару ложкою чи заливати розпечену каструлю холодною водою. Так можна пошкодити не лише зовнішній вигляд, а й саме покриття. Також не потрібно одразу брати агресивні засоби, якщо пригорілий шар можна розм’якшити содою і теплом. Для більшості побутових ситуацій цього достатньо.

Коли посуд дуже дорогий або має делікатне покриття, можна використати спеціальні засоби для очищення емальованого чавуну. Наприклад, такі продукти випускають виробники подібного посуду, зокрема Le Creuset. Вони розраховані на видалення залишків їжі, зокрема обвуглених, і водночас допомагають зберегти блиск емалі. Головне правило просте: пригорілу каструлю краще не терти до подряпин, а спершу розм’якшити забруднення. Тоді навіть темний наліт можна прибрати значно спокійніше – без металевих скребків, різких рухів і зіпсованої емалі.