Газон пішов залисинами після літа: що зробити восени, щоб відновити траву

Після тривалих тижнів виснажливої літньої спеки навіть найдоглянутіший газон може перетворитися на тьмяне, пожовкле поле з залисинами, яке виглядає абсолютно мертвим. У багатьох господарів у цей момент опускаються руки: здається, що єдиний вихід – повністю перекопувати ділянку, завозити новий ґрунт і витрачати кошти на повний пересів.

Агрономи радять не поспішати з радикальними заходами. У більшості випадків зелений килим можна повернути до ідеального стану за лічені тижні, якщо вчасно провести правильну "реанімацію", розповідає Chestergarden.

Пожовкла трава – це ще не вирок

Пожовтіння газону в розпал сезону – це насамперед природна захисна реакція. За нестачі вологи та високих температур рослини сповільнюють процеси життєдіяльності та впадають у період спокою, аби вберегти кореневу систему.

Справжня проблема ховається глибше. За літо біля самої землі утворюється товстий повстяний шар із відмерлих стебел, скошених залишків і моху. Ця органічна кірка буквально душить ґрунт, не пропускаючи всередину ані перші осінні дощі, ані свіже повітря, тому звичайний полив поверх такої "броні" вже не дає жодного ефекту.

Красу газону можна врятувати / Фото Pixabay

Як скарифікація повертає життя газону

Ключовим етапом відновлення є скарифікація – вичісування та прорізання поверхневого шару спеціальними сталевими ножами. Цю процедуру проводять наприкінці літа або на початку осені, коли ночі стають свіжими, а ґрунт – помірно вологим.

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Апарат витягує на поверхню всю накопичену мертву солому, відкриваючи доступ кисню та води безпосередньо до коріння. Не лякайтеся, якщо одразу після чищення ділянка виглядатиме рідкою та непрезентабельною: знявши сухий баласт, ви звільните місце для росту живих пагонів, а точковий підсів насіння на оголених місцях допоможе газону швидко стати щільним і смарагдово-зеленим.