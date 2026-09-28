Як обігріти оселю, поки не почався опалювальний сезон: 5 простих способів

Опалювальний сезон ще не розпочався, але вже на початку жовтня в квартирі чи будинку може стати відчутно прохолодно, особливо вранці чи ввечері. У такому разі не завжди потрібно вмикати додаткові обігрівачі. Частину тепла можна зберегти за допомогою простих домашніх рішень.

Найбільше уваги варто приділити вікнам, через які в оселю може проникати холодне повітря, а також правильно організувати циркуляцію тепла, пише Better Homes and gardens. Проте є і зовсім прості способи зробити приміщення комфортнішим, не витрачаючи при цьому багато коштів.

Як обігріти оселю перед опалювальним сезоном?

Утепліть вікна плівкою

Зменшити проникнення холоду через вікна можна завдяки використанню звичайної поліетиленової чи термоусадочної плівки. Спеціальні комплекти для утеплення вікон містять прозору плівку й клейку стрічку, яка створює додатковий бар’єр між холодним склом і кімнатою.

Спочатку плівку потрібно вирізати відповідно до розміру вікна, а тоді закріпити стрічку по периметру рами. Після цього плівку приклеюють до стрічки за допомогою фена.

Також помічним варіантом є бульбашкова плівка. Для вікон краще обирати матеріал з середніми чи великими бульбашками. Потрібно виміряти скло й вирізати плівку потрібного розміру.

Далі слід злегка змочити поверхню вікна водою з пульверизатора, а після цього прикласти бульбашкову плівку до скла бульбашками в бік і притиснути. Вода допоможе матеріалу прикріпитися до поверхні.

Перевірте герметичність вікон

Навіть утеплене вікно не допоможе позбутися холоду, якщо через щілини проходить протяг. Тому перед холодами варто перевірити стан ущільнювачів та герметика на рамах.

За допомогою спеціального пістолета потрібно нанести шар герметику вздовж стику віконної рами. Для рівномірного заповнення шва, його можна акуратно розрівняти пальцем.



Прості способи збереження тепла в приміщенні / Фото Pexels

Використовуйте сонячне тепло

У сонячні дні не варто перешкоджати природному прогріванню кімнат. Вдень відкривайте штори та жалюзі, через які в приміщення потрапляє пряме сонячне світло.

Увечері штори й жалюзі слід закрити, щоб додатковий шар тканини допомагав утримувати тепло в кімнаті й не давав холодному повітрю легко проникнути всередину.

Відкрийте міжкімнатні двері

Відкриті двері можуть сприяти рівномірнішому розподілу тепла по оселі. Якщо залишати їх відчиненими, повітря з тепліших приміщень зможе вільніше переміщатися між кімнатами.

Готуйте їжу в духовці

Духовка мже стати додатковим джерелом тепла для кухні. Під час випікання вона нагріває приміщення, тому можна поєднати приготування їжі з невеликим прогріванням кімнати.

Після завершення випікання дверцята духовки варто ненадовго відкрити, щоб тепло поширилося кухнею. Такий спосіб не потребує додаткових витрат на обігрів, оскільки духовка все одно використовується для приготування їжі.