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9 вересня, 13:45
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Поставте це поруч із картоплею в погребі: урожай залишатиметься свіжим усю зиму

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Запас картоплі може чудово пережити зиму, а може вже за кілька тижнів почати проростати й ставати м'яким. І справа не лише в тому, наскільки прохолодно у льосі.

На те, як довго зберігатиметься картопля, впливають температура, світло, вологість, вентиляція і навіть те, що лежить поруч. Один зі старих домашніх способів передбачає звичайне яблуко в ящику з картоплею. Навіть така проста хитрість має свої правила, пише Fakt

Навіщо класти яблуко до картоплі? 

У багатьох домівках картоплю здавна зберігали разом з одним здоровим яблуком. У цього способу є цілком практичне пояснення: під час дозрівання плоди виділяють етилен – газ, який за певних умов може стримувати утворення паростків на картоплі. Водночас важливо стежити за самим яблуком. Воно має залишатися цілим і свіжим. 

Картопля – головна турбота вересня / Фото unsplash

Якщо плід почне гнити або вкриється пліснявою, він уже не допомагатиме, а навпаки може прискорити псування запасі, яблуко варто періодично оглядати й за потреби замінювати. Найкраще картопля зберігається у темному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури приблизно 4 – 6 градусів. Якщо у льосі надто тепло, картопля швидше проростатиме. 

Якщо картоплю ніде зберігати, на Prom можна знайти дерев'яні ящики, плетені кошики та інші місткості з вентиляцією для овочів. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.

Мороз також небезпечний – низька температура пошкоджує їхню структуру і сприяє перетворенню крохмалю на прості цукри. 

Які помилки скорочують термін зберігання картоплі? 

Мити картоплю перед тим, як відправляти її у льох, не потрібно. Шар землі на поверхні допомагає захищати бульби від втрати вологи та розвитку мікроорганізмів. Краще очищати й мити їх уже перед приготуванням. Не підходять для тривалого зберігання й герметично закриті поліетиленові пакети або контейнери, в яких накопичується волога. 

Значно краще використовувати дерев'яні ящики, плетені кошики чи паперові пакети, через які вільно циркулює повітря. Окремо варто тримати цибулю. Хоча на кухні ці овочі нерідко лежать поруч, у льосі таке сусідство небажане.

 Картопля та цибуля виділяють вологу й гази, які можуть прискорювати псування та скорочувати термін зберігання обох запасів. Існують й інші домашні способи – до картоплі кладуть лавровий лист, зубчики часнику або каштани. Вони можуть допомагати стримувати появу плісняви чи відлякувати окремих шкідників. Проте вирішальними все одно залишаються прохолода, хороша вентиляція та регулярна перевірка бульб.

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