Як зробити дуже ефективну пастку для плодових мушок: усе потрібне вже є вдома

Плодовим мушкам достатньо одного забутого яблука чи іншого шматочка фрукта, щоб дуже швидко оселитися на кухні. Дрозофіли розмножуються настільки активно, що вже невдовзі кілька комах можуть перетворитися на цілу хмару біля фруктів чи смітника.

Для боротьби з ними не обов’язково купувати спеціальні засоби, зазначає Receptes. Просту пастку можна зробити з речей, які зазвичай уже є вдома. Знадобляться лише півлітрова банка, аркуш паперу, клейка стрічка та невеликий шматочок фрукта, який і стане приманкою.

Як зробити пастку для плодових мушок?

Покладіть шматочок фрукта на дно банки.Аркуш паперу згорніть у вузьку трубочку та вставте її всередину так, щоб нижній отвір був спрямований до приманки, але не торкався її. Верх банки потрібно добре закріпити клейкою стрічкою навколо паперової трубки. Важливо не залишати великих щілин, через які мушки могли б легко вилетіти назад.

Як врятуватися від мошок / Фото receptes

Готову конструкцію поставте там, де дрозофіли з’являються найчастіше – наприклад, поблизу фруктів або іншого місця, яке вони регулярно відвідують.

Окрім матеріалів для пастки, на кухні можуть знадобитися контейнери з кришками для зберігання фруктів та відро для сміття зі щільною кришкою. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Чому така пастка працює?

Запах фрукта приваблює мушок усередину банки. Вони потрапляють до приманки через вузький отвір паперової трубки, але вибратися тим самим шляхом їм уже значно складніше.

Поступово комахи збираються всередині банки, а їхня кількість у кімнаті помітно зменшується. Для такої пастки не потрібні складні інгредієнти чи спеціальні пристрої – достатньо кількох простих речей і шматочка фрукта.