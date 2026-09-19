Більшість людей і не підозрюють, які дрова краще горять: береза чи вільха

Вже у вересні багато людей починають закуповувати дрова до холодного сезону – але ефективність опалення дуже сильно залежить від того, які саме дрова ви оберете.

Перед тим як купувати дрова, слід зрозуміти різницю між породами деревини – адже вони можуть давати зовсім різну кількість диму, тепла та мати різну вологість. 24 Канал розповідає, краще обирати березу чи вільху.

Що обрати з дров для опалення дому взимку?

Перед покупкою деревини слід передусім оцінити три прості фактори:

Вологість дров . Деревина для опалення повинна мати оптимальну вологість 15 – 20%. Слід зважати, що нещодавно спиляна деревина буде волога, відтак даватиме багато диму, погано горітиме та не даватиме дуже багато тепла. Перевірити сухість легко: при ударі поліно має видавати дзвінкий звук.

. Деревина для опалення повинна мати оптимальну вологість 15 – 20%. Слід зважати, що нещодавно спиляна деревина буде волога, відтак даватиме багато диму, погано горітиме та не даватиме дуже багато тепла. Перевірити сухість легко: при ударі поліно має видавати дзвінкий звук. Щільність деревини . Що щільніша структура дерева, то довше горітимуть такі дрова, та даватимуть більше тепла. Та важливо зважати й на те, що розпалюються щільні породи дещо довше, зате потім горять тривало та стабільно.

. Що щільніша структура дерева, то довше горітимуть такі дрова, та даватимуть більше тепла. Та важливо зважати й на те, що розпалюються щільні породи дещо довше, зате потім горять тривало та стабільно. Кількість попелу та диму. Для пічок та котлів дуже важливо, аби дрова давали мінімум диму та кіптяви – інакше димохід швидко засмітиться.

У виборі між вільхою та березою все зовсім не так просто, як може видатися на перший погляд – адже кожен вид деревини має певні плюси та мінуси.

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Береза безсумнівно лідирує за теплотворністю, жаропродуктивністю, часом горіння та щільністю. Також вона менш волога одразу після вирубування, ніж вільха. І попри те, що береза видається очевидним переможцем, вона набагато частіше коптить та залишає в рази більше попелу, ніж вільха.

При цьому обидва види деревини містять досить багато вологи одразу після спилювання. Це значить, що перед використанням їх потрібно просушувати принаймні два тижні.

Відтак, якщо дрова потрібні для відкритого вогню – лазні, мангала чи каміна – краще обирати вільху, адже вона дає менше сажі. А ось для звичайної печі береза буде більш вдалим вибором.