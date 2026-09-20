Дуб чи ясен: які дрова краще обрати для опалення

Для опалення найчастіше обирають дрова листяних і плодових дерев. Серед них – дуб, береза, ясен, акація, граб, а також яблуня, груша, абрикос і вишня. Для печі і котла особливо добре підходять дубові та ясеневі дрова.

Дуб і ясен мають високу тепловіддачу, довго горять і утворюють багато жару, пише 24 Канал. Проте між ними є деякі відмінності, які стосуються швидкості розпалювання та вимог до сушіння.

Що треба знати про дубові дрова?

Дуб вважається одним з найкращих варіантів для опалення печі чи котла. Він горить повільно, рівно та дає потужний жар, а вугілля після горіння ще довго підтримує високу температуру.

Дубові поліна мають високу щільність, тому згорають повільно, без різких спалахів та іскор. Завдяки високій тепловіддачі деревина чудово підходить для опалювання взимку. Крім того, після горіння утворюється довготривале вугілля, яке продовжує підтримувати тепло в печі чи каміні.

Однак дуб має певні недоліки. Через твердіть та щільну структуру він важче розпалюється, ніж менш щільні породи. Сирий дуб може погано горіти і сильно диміти, тому деревину треба добре просушити.

Однак дубові дрова є дорогими, тому опалення ними може обійтися геть недешево.



Дубові дрова чудово підходять для опалення / Фото Pexels

Чим відрізняються дрова з ясеню?

Ясен близький до дуба за своїми характеристиками. Він добре розпалюється, рівно й довго горить, а також виділяє багато тепла. Такі дрова можна використовувати як для швидкого прогрівання, так і для підтримання температури.

Дрова дають багато тепла та горять яскравим полум’ям. Також ясен утворює багато жару, який довго тримає температуру та повільно остигає.

Ясен чисто горить, тому за умов використання сухих дров утворюється мало диму та сажі. Проте відмінність полягає у тому, що порівняно з дубом ясен легше розпалити.