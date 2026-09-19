Готуємося до холодів: 5 моделей курток, які будуть популярними восени

Оновлення гардероба в осінню пору займає особливе місце. У нову пору року з’являються цікаві тренди серед верхнього одягу, а образи стають набагато цікавішими та багатошаровішими.

Осінь – чудова пора року, коли вдається по-різному експериментувати з гардеробом, текстурами та шарами одягу, пише In Journal. Проте саме практичні куртки стають основою нашого стилю.

Вони не лише створюють необхідний шар тепла, але й додають образу цікавинки та роблять його особливим.

Придбати куртки на осінню пору можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість верхнього одягу за фото. Покупці на Prom часто замовляють одяг, сумки та аксесуари. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. На Prom також продаються куртки для різного бюджету — від базових моделей на кожен день до вишуканих варіантів від відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

Які куртки в моді цієї осені?

Короткі тренчі

Вже кілька сезонів поспіль з моди не виходять короткі тренчі. Їх представили у своїх колекціях не лише такі відомі бренди як Chloé чи Burberry.

Тренчі в короткому варіанті з’явилися у вільному доступі в магазинах мас-маркету Zara, Massimo Dutti та багатьох інших. Виглядають короткі тренчі досить вишукано й ефектно.

Шкіряні куртки

Класичні шкіряні куртки в чорному кольорі ніколи не вийдуть з моди, але цього сезону слід звернути увагу на куртки-бомбери оверсайз. Також це можуть бути мото-моделі, натхненні естетикою 80-х років. Щодо кольорів, слід звернути увагу на цікаві коричневі куртки чи нюдові варіанти.

Легкі бомбери

На перехідний сезон ідеально підходять бомбери з нейлону. Вони мають вільний силует, тому чудово підходять для щоденного носіння з джинсами, штанами палаццо й кросівками.

Джинсові куртки

Куртки з деніму назавжди зайняли місце в нашому гардеробі, але цього року варто відійти від звичних для нас традиційних моделей. Це можуть бути розрізи, блискавки замість ґудзика чи вишивка.

Замшева куртка

Кілька сезонів поспіль замшеві куртки не виходять з моди. Виглядають вони дорого й розкішно, однак носити їх варто лише в суху погоду. Серед бажаного крою – моделі у стилі жакетів чи бомберів.

На осінь достатньо обрати одну чи дві куртки, які відповідають вашому стилю й підійдуть до різних речей. Завдяки різноманіттю фасонів, кожна зможе знайти варіант для повсякденних образів.