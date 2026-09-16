Ці 5 речей потрібно викинути з кухні якомога швидше: через них простір виглядає брудним

Кухня – це не просто серце дому, але й кімната, де відбувається найбільша кількість брудної роботи. І все це робить її постійним джерелом безладу, а деякі дрібнички, що опиняються на полицях та стільницях, лише сприяють цьому.

Якщо ви щойно поприбирали на кухні, а вона все ще не видається охайною, проблема може бути у надмірній кількості речей – і частина з них можуть виявитися зовсім непотрібними, пише Martha Stewart. Тож викидання цих предметів може стати першим кроком у проведенні великого осіннього прибирання.

Що потрібно викинути з кухні?

Пошкоджений антипригарний посуд

Вже роками обговорюється питання того, чи можна використовувати пошкоджені антипригарні сковорідки та каструлі: існує думка, що потрапляння маленьких частинок цього покриття у їжу під час приготування наражає на різні проблеми зі здоров'ям.

І це ще не кажучи про те, що такий посуд припиняє виконувати свої антипригарні функції, тож його краще позбутися. Нержавійна сталь та чавун можуть стати більш безпечними та довговічними альтернативами.

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Тріснуті чашки та тарілки

Навіть якщо вам подобається пошарпаний вигляд улюбленого скляного посуду, тріщини та відколи на чашках можуть легко призвести до нещасного випадку. Наливання окропу в чашку може призвести до того, що вона трісне повністю, поки ви триматимете її в руках.

Деформовані, старі та просто зайві харчові контейнери

Якщо ви боїтеся відкривати шухляду на кухні, бо з неї на вас можуть посипатися пластикові контейнери для посуду, це гарна ознака, що їх забагато. Окрім того, слід звернути увагу й на їхню якість: якщо пластик пожовтів та деформувався, краще його не використовувати надалі.

Небажані продукти з шафок

Іноді трапляється так, що продукти, куплені колись, виявляються не надто якісними чи смачними. І якщо ви тримаєте їх протягом тривалого часу лише через страх викинути, вони просто займають місце на ваших полицях.

Несвіжі спеції та трави

Спеції, як і будь-які інші продукти, мають свій термін придатності. І втрачають свій смак спеції та трави набагато швидше, ніж може видатися: якщо ви відкриваєте банку та не відчуваєте сильного аромату, тоді ваша їжа не набуде бажаного смаку.