Посійте ці сидерати після картоплі та помідорів: урожай наступного року подвоїться

Досвідчені городники знають, що у вересні після збору помідорів та картоплі залишати ділянку порожньою не варто. Зараз саме час висіяти сидерати: рослини, що вирощують не заради врожаю, а для покращення стану ґрунту.

Сидерати неймовірно важливі для городу, аби з нього щороку можна було збирати щедрий врожай: вони збагачують землю органікою, покращують структуру ґрунту та захищають ділянку від заростання бур'янами, пише Homes&Gardens.

Що з сидератів посадити у вересні?

Восени, коли врожай вже зібраний, найчастіше висівають фацелію, олійну редьку, овес, віку, жито та гірчицю. Кожна з цих рослин може запропонувати ділянці щось особливе, тож перед висадкою слід зважити на те, якого результату ви хочете домогтися.

Фацелія

Це неймовірно універсальний сидерат. Можна сіяти рослину після більшості овочевих культур: картоплі, помідорів, кабачків, огірків тощо. Вона досить швидко росте та гарно підходить для грядок, що звільнилися від урожаю.

Фацелія холодостійка та може пережити заморозки, а швидкість, з якою вона росте, робить рослину ідеальною для придушування бур'янів.

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Олійна редька

Це гарний варіант, якщо ґрунт дуже щільний: коріння редьки допомагає розпушити землю. Сіяти рослину можна після картоплі, огірків, томатів та інших культур. Втім, краще не висаджувати її перед капустою, редискою, редькою та іншими хрестоцвітними, пише "УНІАН".

Жито

Такий сидерат підійде для грядок, що пізно звільнилися. Сіяти можна після різних овочевих культур – і в тому числі після картоплі та помідорів. Жито холодостійке та може продовжити рости навесні.



Жито – це гарний сидерат / Фото Pexels

Віка

Це бобова культура, що корисна, якщо ґрунт потрібно збагатити азотом. Можна садити після багатьох овочів, але багато дачників використовують насіннєві суміші з житом та вівсом. Краще не сіяти віку після квасолі, гороху та інших бобових.

Біла гірчиця

Вона швидко росте та дає велику кількість зеленої маси. Можна висівати після багатьох овочевих культур, але тут важливо враховувати сівозміну. Краще не використовувати білу гірчицю перед такими культурами:

редькою;

редискою;

ріпою;

капустою.

Робити це не варто через те, що всі ці овочі, як і гірчиця, належать до сімейства хрестоцвітних.

Овес

Садити його варто на грядках з важким ґрунтом, що звільнилися після овочів. Овес дуже гарно поєднується з вікою, тож садити їх можна разом.