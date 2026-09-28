Ці троянди обрізати восени не можна: наступного року кущі взагалі не зацвітуть

Багато дачників вважають обрізку троянд переважно весняним заняттям. Ось тільки деякі сорти отримають набагато більше користі, якщо зайві гілки з них зрізати перед початком періоду спокою.

Восени радикальну обрізку троянд проводити не потрібно – але це не значить, що можна взагалі їх не чіпати. В жовтні та листопаді обрізка потрібна для того, аби підготувати рослини до зими та зменшити ризик пошкодження коріння та довгих гілок, пише Jurnalul.

Як провести осінню обрізку троянд?

Для кущових троянд найкращим періодом для обрізки стане кінець жовтня та листопад: час, коли вже відбулися перші похолодання, але ще немає серйозних морозів. Восени рослинам потрібна легка обрізка, що дуже сильно відрізняється від радикальної весняної. Має на меті така обрізка винятково захист рослин протягом зими, а зовсім не стимулювання нового росту.

Придбати якісні секатори можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість інструментів за фото.

Восени дачники мають прибрати:

зів'ялі квіти;

можливі залишки шипшини;

хворе та сухе листя;

крихкі, уражені хворобами та тонкі гілки.

Основні гілки достатньо вкоротити на третину довжини: це зменшить вразливість куща до вітру. А ось омолоджувальну та формувальну обрізку краще відкласти до весни, коли вже мине ризик заморозків і почнуть розпускатися бруньки.



Троянди восени потрібно підготувати до зими / Фото Pexels

Зрізи потрібно робити під брунькою під кутом 45 градусів, і спрямовувати його назовні: тоді нові пагони почнуть рости не всередину. Восени кущ потрібно також засипати землею чи мульчею, а дуже чутливі сорти наприкінці листопада можна також вкрити захисним матеріалом чи навіть скляним ковпаком.

Але плетисті троянди потребують зовсім іншого підходу: переважна більшість сортів цвітуть на пагонах, що сформувалися попереднього року, і різка осіння обрізка призведе до видалення гілок, на яких вже є сформовані бруньки.

Восени плетисті троянди можна лише злегка очистити – прибрати бічні пагони, сухі, хворі чи надто заплутані гілки. Довгі бічні пагони обрізати не потрібно: замість цього дачники радять прив'язати їх до опори, аби взимку їх не зламав вітер чи вага снігу.