Збір урожаю в перший тиждень вересня: що потрібно збирати вже

На початку вересня в саду вже можна збирати урожай. У багатьох регіонах вже достигли сливи, алича та окремі сорти груш, які можна знімати з дерев.

Плоди потрібно збирати обережно, не пошкоджуючи шкірку та одразу відбирати якісний урожай, щоб зберегти їх свіжими набагато довше, пише 24 Канал.

Які плоди збирати на початку вересня?

Груші

Плоди груш треба збирати на стадії технічної зрілості, коли вони вже сформували колір сорту, але ще залишаються занадто твердими.

Точний час збору залежить від конкретного сорту, але краще все ж таки їх зібрати швидше, бо перестиглі груші для зберігання не годяться.

Для тривалого зберігання грушам потрібне прохолодне, темне приміщення з хорошою вентиляцією. У таких умовах вони довше збережуть свіжість.



Груші збирають ще трохи твердими / Фото Pexels

Сливи

Сливи дозрівають нерівномірно, тому збирати увесь урожай з одного дерева за раз не потрібно. Плоди зазвичай знімають у 2 – 3 етапи, вибираючи ті, які досягнули потрібної стиглості.

Для збору найкраще обирати сухий день. Зривати сливи після дощу чи рано-вранці не варто, бо на плодах ще може бути роса. Сухі фрукти набагато краще зберігатимуться.

Для тривалого зберігання варто відбирати лише неушкоджені сливи. Зривати їх бажано разом з плодоніжкою й не надто багато разів торкатися руками, щоб на плодах залишався природний восковий наліт, який виконує захисну функцію.

Спочатку потрібно знімати сливи з нижніх гілок, а тоді переходити до верхніх. Сильно нахиляти гілки не варто, оскільки деревина сливи доволі крихка.

Для тривалого зберігання сливи трусити не можна, бо вони отримають механічні пошкодження. Для компотів і варення сливи радять зривати трохи недозрілими.

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Алича

На початку осені вже настає час для заготівлі аличі, яка достигає у серпні – вересні. Найчастіше з аличі роблять компоти, тому для такої кулінарної переробки плоди радять збирати не зовсім стиглими – вони мають залишатися дещо твердими.