Чи існує зимовий режим на вікнах: майстер з Полтави розвінчав популярний міф

53-річний майстер Євген Пештерев з Полтави вже три десятиліття займається встановленням вікон. І він розповів, що чимало людей і досі вірять у міф, який начебто може зберегти тепло у домі.

З початком осені, коли на вулиці починає холоднішати, тисячі людей шукають способи перевести вікна у таємний "зимовий режим" – він начебто має зменшити втрату тепла всього за хвилину. Втім, майстер з Полтави переконаний, що це не більше, ніж міф, пишуть "Факти".

Чи існує "зимовий режим" у пластикових вікнах?

Євген Пештерев переконаний, що переводити вікна на зимовий режим немає сенсу, адже це "надумана проблема", яку деякі люди подають як універсальне рішення, аби позбутися холодного повітря, що потрапляє в дім через вікна.

Загалом, такого технічного терміну, як "зимовий режим" в офіційній документації провідних виробників не існує. Це побутова назва регулювання ступеня притиску стулки до рами, яка обросла безліччю міфів,

– розповів майстер.

Коли говорять про цей таємничий режим, мовиться насправді про гумовий віконний ущільнювач, який взимку стискається, а влітку розширюється. А з часом він ще й може зношуватися та провисати – і тоді його треба підтягнути ближче до втулки.

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Зробити й регулювати це справді можна, але жодного стосунку до періодів року цей процес не має. Зазвичай для того, аби покращити еластичність гуми та прилягання ущільнювача, достатньо просто якісно помити вікна.

А майстер може її просиліконити й відрегулювати ексцентрики на фурнітурі, які підтягують стулку в правильному напрямку. На жаль, нечесні на руку майстри на цьому непогано заробляють. Сьогодні найдешевше регулювання однієї стулки коштує 300 гривень. І якщо їх п’ять, то треба віддати півтори тисячі,

– поділився Євген.

Як доглядати за ущільнювачами, щоб вони служили довше?

Догляд за віконними ущільнювачами простий: протягом теплого періоду року їх потрібно кілька разів мити. Але одну його частину більшість людей ігнорують: раз на кілька років потрібно запрошувати перевіреного майстра для професійної профілактики.