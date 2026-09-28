Знайдіть у парку каштани: з них починають робити екологічний гель для прання

Восени каштани буквально лежать під ногами. Зазвичай їх збирають діти або ж просто залишають у парку, навіть не підозрюючи, що ці плоди можна використати ще й у побуті.

До прикладу, з них можна легко приготувати домашній засіб для прання, пише Women&Home.

Основою рецепту є лише каштани та гаряча вода. За бажанням до готової рідини можна додати кілька крапель ефірної олії, щоб засіб мав приємний аромат.

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Як зробити засіб для прання з каштанів?

Для приготування 1 літра домашнього засобу знадобиться приблизно 10 стиглих каштанів.

Збирати їх можна під час звичайної осінньої прогулянки. А якщо захочеться зробити заготовки з каштанів наперед, їх можна покласти в пакет і зберігати в морозильній камері.

Це зручно, оскільки готовий засіб довго не зберігається, тому його бажано використовувати протягом кількох тижнів. Заморожені каштани можна діставати невеликими порціями та щоразу готувати свіжу рідину.

Приготувати засіб можна таким способом:

Спочатку змініть з них тверду зовнішню оболонку, а світлу внутрішню частину наріжте невеликими шматочками. Покладіть нарізані каштани в мірну ємність і залийте окропом. Води має бути достатньо, щоб вона повністю покривала шматочки. Залиште суміш настоюватися приблизно на 8 годин. Найзручніше зробити це ввечері й залишити каштани на ніч. Вранці процідіть отриману рідину та перелийте її у пляшку. Каштанові шматочки, які залишилися після першого проціджування, знову залийте гарячою водою. Коли суміш трохи охолоне, збийте її блендером – рідина має спінитися. Повторно процідіть суміш і додайте отриману рідину до першої порції. Якщо хочеться ароматнішого засобу, додайте кілька крапель ефірної олії.

Готовий засіб можна одразу використовувати для прання. Налийте необхідну порцію в ковпачок і вилийте її в барабан пральної машини.

Спосіб приготування гелю для прання: дивіться відео

Як каштани здатні очистити одяг?

У складі каштанів є сапоніни – природні сполуки, які мають мильні властивості. Саме завдяки їм під час настоювання у воді утворюється рідина, яку можна використовувати для очищення тканин.

Однак повністю таким домашнім розчином замінювати пральний порошок не варто. Каштанова рідина підходить для легкого очищення та освіження речей. Якщо ж на одязі є складні чи стійкі плями, краще обирати засіб, призначений саме для боротьби з такими забрудненнями.

Також сезон каштанів можна використати не лише для прогулянок і збору природних матеріалів для осінніх поробок. Кілька плодів із парку, гаряча вода і трохи часу – і можна власноруч приготувати простий натуральний засіб для прання.