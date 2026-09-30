Павуків у жовтні стане набагато більше: як їх швидко прогнати з будинку

Восени павуків у домівках стає набагато більше. У вересні їхня поява може бути через сезон розпліднення, а в жовтні вони вже шукатимуть теплі місця. Найчастіше їх можна побачити біля вікон, на стінах, у ванних кімнатах, підвалах і гаражах.

Павуки проникають у квартири через відчинені вікна чи двері, а також через незначні щілини, пише Wprost Dom. Найчастіше вони оселяються в тихих кутках, де ніхто не зможе їх потурбувати.

Чимало людей бояться павуків, однак ці тварини відіграють важливу роль в екосистемі. Вони полюють на дрібних комах та членистоногих, які живуть поруч з людьми.

Проте їхня присутність все одно викликає у багатьох дискомфорт, тому можна вдатися до простого способу виведення їх з приміщення.

Як вивести павуків з оселі?

Перемістити павука на вулицю можна в досить безпечний спосіб. Достатньо лише накрити його склянкою чи банкою, а тоді підсунути під низ шматочок щільного паперу й перенести з дому. Павутиння тим часом слід зібрати віником.

У мережі є багато порад щодо використання різних запахів, яких бояться павуки, але найкраще рішення – не відлякати, а відрізати шлях в помешкання.



Восени павуків стає дедалі більше / Фото Pexels

Потрібно перевірити стан ущільнювачів вікон і дверей, а також щілини та ділянки навколо труб та інших отворів. За потреби їх варто загерметизувати, щоб мінімізувати появу павукоподібних у будинку.

У жовтні поява павуків може бути пов’язана з їхньою сезонною активністю, тому найкраще просто фізично обмежити їм доступ до кімнат. Герметизація вікон і дверей, а також встановлення москітних сіток здатні покращити ситуацію набагато краще, ніж різні запахи.