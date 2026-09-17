Як підготувати сад та город до зими: 5 обов’язкових дій

З настанням холодів активний сезон у саду завершується, тому настає період для підготовки саду до наступного сезону.

Є кілька справ, які варто зробити заздалегідь, щоб навесні рослини краще відновилися, а сад залишався доглянутим, пише The Sun.

Як підготувати сад та город до зими?

Зберіть дощову воду

Осінній час багатий на часті опади, тому це вдалий час, щоб встановити в саду бочку для збору дощової води. Це дасть запас свіжої дощової води, яку можна використовувати для рослин на вулиці чи поливу кімнатних вазонів. Рослини дощову воду люблять набагато краще за водопровідну.



Воду корисно збирати у бочці / Фото Pexels

Заготовте насіння на наступний сезон

Восени не обов’язково купувати нові пакетики насіння для тих самих рослин, які вже росли у вашому саду. Частину насіння можна зібрати самостійно з квіткових головок.

Із літніх рослин можна також взяти живці та використовувати їх для розмноження. До початку наступного сезону зібране насіння варто тримати в прохолодному та сухому місці.

Подбайте про теплолюбні рослини

Не всі рослини здатні пережити зиму просто неба. Деякі з них перед настанням холодів потрібно викопати та перенести у відповідне місце.

Жоржини є багаторічними рослинами, але їхні бульби можуть загинути, якщо залишити їх у промерзлому ґрунті. Саме тому перед зимою їх рекомендують викопати та зберігати у прохолодному темному приміщенні.

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Захистіть рослини від слимаків і равликів

Слимаки та равлики восени можуть продовжувати розмножуватися та живитися рослинами. Особливо сприятливими для них є вологі умови, тому восени варто подбати про захист саду.

Можна використовувати спеціальну пастку для слимаків з приманкою тіста або часниковий спрей. Запах часнику є дуже неприємним для шкідників.

Зробіть компост

Листя та інші органічні відходи можна використовувати для створення компосту. Для якісного компостування рекомендують дотримуватися приблизного співвідношення: дві частини коричневих матеріалів (деревина чи картон) на одну частину зеленого листя. Для компостування можна придбати спеціальний контейнер.

Осіння підготовка саду допоможе не лише зберегти рослини до весни, але й полегшить роботу на ділянці наступного року. Збір дощової води, заготівля насіння, захист теплолюбних рослин від морозів, боротьба зі шкідниками та правильне компостування – це прості кроки, які легко виконати.