Зі Всесвітнім днем комп'ютерника 2025: найгарніші привітання у картинках і словах

14 лютого відзначають Всесвітній день комп'ютерника. Це професійне свято для фахівців, які працюють у сфері ІТ.

Що цікаво, дату Всесвітнього дня комп'ютерників обрали невипадково. Річ у тім, що саме 14 лютого 1946 року був представлений перший комп'ютер у США, який називався ENIAC – Електричний числовий інтегратор і обчислювач. Цей пристрій виконував розрахунки в часи Другої світової війни.

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Хоч Всесвітній день комп'ютерників не можна назвати офіційним святом, його продовжують щорічно відзначати в усьому світі, зокрема в Україні. З цієї нагоди 24 Канал підготував привітання для програмістів. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які працюють в ІТ-сфері.

Привітання зі Всесвітнім днем комп'ютерників 2025: картинки, проза й вірші

З Днем комп'ютерника я вас вітаю,

І кар'єри програміста бажаю,

Нехай інвестицій не вичерпаються потоки,

Нехай зі спамами не буде мороки.

Вам у сім'ї бажаю я розуміння,

І великими статками володіння,

Нехай віддалене в чатах спілкування

Не замінить зустрічей із частуванням.

***

Комп'ютерника вітаємо,

По-дружньому тобі бажаємо

Всього, що для тебе корисно:

Щоб дружив завжди з "залізом",

Щоб інтернет не пропадав,

Щоб вірус у "комп" не залітав,

Щоб пам'яті на все вистачало,

Щоб нічого не зависала,

Успіхів, щастя і везінь

Тобі, комп'ютерний наш геній!

Привітання зі Всесвітнім днем комп'ютерника / Колаж LifeStyle24

***

Хто програму вмить напише

І комп'ютер нам почистить,

"Вінду" перевстановить,

Сайт красиво облаштує.

Без тебе ми як без рук,

Для комп'ютера ти один.

Вітаємо ми тебе

З днем комп'ютерника!

***

Вітаю з Днем комп'ютерника! Бажаю завжди знаходити спільну мову з будь-якими машинами й бути з ними на "ти". Нехай твоя діяльність буде успішною, а також радує стабільністю і креативними ідеями.

Привітання зі Всесвітнім днем комп'ютерника / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем програміста! Бажаю лише злетів у кар'єрі, удачі й величезної любові. Нехай поруч будуть тільки ті люди, які надихають на прекрасні вчинки й дають сили прагнути до своїх мрій.

***

Вітаю з Днем комп'ютерника і хочу побажати багато всього цікавого в комп'ютерному світі, багато щастя, любові й веселощів в навколишньому світі життя. Нехай кожен день дозволяє досягати досконалості, успіху і нових проривів, нехай не буде проблем ні зі здоров'ям, ні з програмами, ні з людьми, ні з технікою.

Привітання зі Всесвітнім днем комп'ютерника / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем комп'ютерника, зі святом високого розуму і креативу в ідеях. Бажаю бути з будь-якою комп'ютерною машиною на "ти", постійно прагнути до високих цілей і своїх ідеалів, вдало виправляти будь-яку несправність й особисто створювати щось нове і корисне для комп'ютерного світу.