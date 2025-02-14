Зі Всесвітнім днем комп'ютерника 2025: найгарніші привітання у картинках і словах
- 14 лютого відзначають Всесвітній день комп’ютерника.
- 24 Канал підготував вітання для програмістів, що відзначають це свято.
14 лютого відзначають Всесвітній день комп'ютерника. Це професійне свято для фахівців, які працюють у сфері ІТ.
Що цікаво, дату Всесвітнього дня комп'ютерників обрали невипадково. Річ у тім, що саме 14 лютого 1946 року був представлений перший комп'ютер у США, який називався ENIAC – Електричний числовий інтегратор і обчислювач. Цей пристрій виконував розрахунки в часи Другої світової війни.
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Хоч Всесвітній день комп'ютерників не можна назвати офіційним святом, його продовжують щорічно відзначати в усьому світі, зокрема в Україні. З цієї нагоди 24 Канал підготував привітання для програмістів. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які працюють в ІТ-сфері.
Привітання зі Всесвітнім днем комп'ютерників 2025: картинки, проза й вірші
З Днем комп'ютерника я вас вітаю,
І кар'єри програміста бажаю,
Нехай інвестицій не вичерпаються потоки,
Нехай зі спамами не буде мороки.
Вам у сім'ї бажаю я розуміння,
І великими статками володіння,
Нехай віддалене в чатах спілкування
Не замінить зустрічей із частуванням.
***
Комп'ютерника вітаємо,
По-дружньому тобі бажаємо
Всього, що для тебе корисно:
Щоб дружив завжди з "залізом",
Щоб інтернет не пропадав,
Щоб вірус у "комп" не залітав,
Щоб пам'яті на все вистачало,
Щоб нічого не зависала,
Успіхів, щастя і везінь
Тобі, комп'ютерний наш геній!
***
Хто програму вмить напише
І комп'ютер нам почистить,
"Вінду" перевстановить,
Сайт красиво облаштує.
Без тебе ми як без рук,
Для комп'ютера ти один.
Вітаємо ми тебе
З днем комп'ютерника!
***
Вітаю з Днем комп'ютерника! Бажаю завжди знаходити спільну мову з будь-якими машинами й бути з ними на "ти". Нехай твоя діяльність буде успішною, а також радує стабільністю і креативними ідеями.
***
Вітаю з Днем програміста! Бажаю лише злетів у кар'єрі, удачі й величезної любові. Нехай поруч будуть тільки ті люди, які надихають на прекрасні вчинки й дають сили прагнути до своїх мрій.
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Вітаю з Днем комп'ютерника і хочу побажати багато всього цікавого в комп'ютерному світі, багато щастя, любові й веселощів в навколишньому світі життя. Нехай кожен день дозволяє досягати досконалості, успіху і нових проривів, нехай не буде проблем ні зі здоров'ям, ні з програмами, ні з людьми, ні з технікою.
***
Вітаю з Днем комп'ютерника, зі святом високого розуму і креативу в ідеях. Бажаю бути з будь-якою комп'ютерною машиною на "ти", постійно прагнути до високих цілей і своїх ідеалів, вдало виправляти будь-яку несправність й особисто створювати щось нове і корисне для комп'ютерного світу.