Коли будемо відзначати День української жінки у 2025 році: точна дата свята

Наприкінці лютого українці традиційно відзначають День української жінки. Це свято має вшанувати внесок жінок у розвиток суспільства, культури, науки та боротьбу за незалежність.

Ба більше, цей день прагнуть зробити офіційним в Україні, адже у 2023 році Верховна Рада зареєструвала відповідний законопроєкт, який досі перебуває на розгляді. Коли відбудеться День української жінки у 2025-му – розповідає 24 Канал.

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Коли буде День української жінки 2025

Запровадження Дня української жінки є важливим кроком у формуванні суспільної свідомості. Українки завжди відігравали ключову роль у державотворенні, культурному розвитку та боротьбі за свободу. Це свято вирішили створити в Україні, замінивши Міжнародний жіночий день, який щорічно відзначали 8 березня. У Радянському Союзі воно почало асоціюватися з весною, красою та жіночністю, втративши свій первинний феміністичний зміст. В Україні протягом тривалого часу відзначали це свято, але з початком повномасштабного вторгнення громадяни захотіли відмовитися від радянської спадщини.

Так, у 2023 році українці вирішили створити День української жінки, який святкують 25 лютого. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день народилася видатна українська письменниця та громадська діячка Леся Українка, яка стала символом сили, мудрості та незламності.

День української жінки 2025 / Фото Freepik

Традиції Дня української жінки

У цей день у навчальних закладах можуть проводитися лекції, дискусії та відкриті уроки про видатних українок минулого та сучасності. Так, громадяни згадують не лише Лесю Українку, а й Ольгу Кобилянську, Марію Заньковецьку, Катерину Білокур, та інших визначних жінок. Крім цього, нерідко люди відвідують театральні постановки, різноманітні мистецькі виставки й кінопокази, присвячені жіночим постатям нашої історії.

Ба більше, деякі українці організовують благодійні заходи, спрямовані на підтримку жінок, які служать у ЗСУ, волонтерок, переселенок або тих, хто потребує допомоги.