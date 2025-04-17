Це важливо знати: що заборонено робити, коли печете паски

Вже у неділю, 20 квітня, відзначатимемо Великдень. Традиційно у Страсний тиждень господині печуть паски. Найкращими днями для цього вважаються Чистий четвер та Велика субота – багато хто саме тоді готує великодній кошик до освячення.

Важливо знати, що не можна робити, коли печете паски. Про це читайте у матеріалі LifeStyle 24.

До речі Великдень наближається: у які дні варто пекти паски

Що не можна робити, коли печете паски

У народі кажуть, що пекти паски потрібно в тиші, варто уникати поганих думок та сварок. Важливо, аби на кухні панував спокій, тому краще, щоб туди не заходили сторонні люди та інші члени родини. Якщо ж прийдуть діти, попросіть їх не шуміти, адже вважається, що інакше тісто "злякається" та не підніметься.

Також говорять, що паски потрібно пекти в хорошому настрої, без поганих думок та намірів. Не можна вимовляти погані слова, сваритися, не дратуйтеся та зберігайте спокій. Не варто злитися навіть подумки.

До речі, паски не можна пекти у Страсну п'ятницю – найсуворіший та найскорботніший день Великого посту. Тоді віряни згадують розп'яття Ісуса Христа. Крім того, заборонено займатися фізичною працею, веселитися та розважатися. Слід сходити до церкви, присвятити час молитві та духовним роздумам.