Ford влетів у стіну тунелю: у нищівній ДТП на Львівщині постраждала жінка

На Львівщині 22 лютого трапилась ДТП у тунелі – Ford Mondeo влетів у його стіну. Внаслідок аварії 42-річна пасажирка потрапила до лікарні.

Водій автомобіля не постраждав. На місці ДТП працювали правоохоронці.

До теми П'яний водій вилетів на зустрічну: в нищівній ДТП у Дрогобичі постраждали 5 людей

Автівка в'їхала в стіну тунелю

Нищівна аварія трапилася о 4:50 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська у селі Плугів Золочівського району. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автівки Ford Mondeo, 33-річний житель Херсонської області, влетів у стіну тунелю.

Внаслідок аварії травмувалася його пасажирка, 42-річна жителька Нової Каховки. Медики відвезли постраждалу до лікарні.



Аварія сталася у тунелі / Фото поліції Львівщини

Зауважте Лишив помирати на дорозі: на Львівщині поліція розшукала водія-втікача, який збив чоловіка

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке може загрожувати водієві, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



Пасажирку легковика госпіталізували / Фото поліції Львівщини

Взимку дороги стають небезпечнішими: дивіться сюжет 24 каналу