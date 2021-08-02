Привласнила понад 1,3 мільйона: суд жорстоко покарав посадовицю Трускавецької міськради

Начальниця бухгалтерії одного з управлінь Трускавецької міськради привласнила понад 1,3 мільйона гривень. Суд врешті обрав посадовиці покарання. Зокрема, вона перебуватиме у в'язниці протягом 7 років.

Жінці повідомили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу. Суд підтримав позицію прокурорів та визнав її винною.

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Посадовиця привласнила понад 1,3 мільйона гривень

Правоохоронці встановили, що у період з 2017 по червень 2020 року начальниця бухгалтерського відділу одного з управлінь Трускавецької мерії входила до автоматизованої системи інтернет-банку та вносила відомості щодо розподілу виплат управління.

Зокрема, вона завищувала розмір своїх грошових виплат.

Так, посадовиця привласнила з бюджету понад 1,3 мільйона гривень.

Жінці повідомили про підозру в заволодінні чужим майном та втручанні в автоматизовані системи банківського обслуговування.

Суддя визнав жінку винною

Протягом досудового розслідування підозрювана перебувала під домашнім арештом. Врешті правоохоронці його завершили та скерували справу на розгляд суду.

Трускавецький суд 29 липня визнав посадовицю винною. Їй призначили покарання – 7 років у в'язниці з позбавленням права займати певні посади терміном на 3 роки. Окрім цього, у підсудної конфіскують майно. Однак, за українським законодавством, та це рішення суду протягом 30 днів ще можна подати апеляцію.

За інформацією ZAXID.NET, суд покарав начальницю відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту. На сайті Трускавецької міськради мовиться, що цей відділ очолює Руслана Звірик.

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