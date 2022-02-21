Сходи повністю розтрощило: ймовірна причина нищівного обвалу даху в центрі Львова

У центрі Львова 20 лютого дах житлового будинку обвалився та розтрощив сходову клітку. Наразі на місці події працюють фахівці, які встановлюють точні причини інциденту.

У момент обвалу у квартирах перебували люди. На щастя, ніхто з них не постраждав.

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Кам'яницю повністю не реставрували

Керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля розповів, що понад 400-річну кам'яницю, в якій 20 лютого трапився обвал даху, повністю не реставрували. Там лише проводили локальні ремонти квартир. Ймовірно, певні конструктивні елементи були зношеними. Вони не витримали навантаження та обвалилися.

Люди залишилися в 4 квартирах. У будинку є всього 8 квартир, але, крім житлових, також є нежитлові приміщення на першому поверсі. Тож люди мешкали лише в 4 квартирах. З другого поверху вихід наявний, одна мешканка навіть вранці пішла на роботу,

– додав Зозуля.

Мешканцям третього поверху у день обвалу запропонували евакуацію, однак вони відмовилися. За словами посадовця, загрози для них та їхніх квартир немає.

Дах впав і зруйнував сходову клітку / Фото ДСНС

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У будинку відновлюватимуть сходи

Зозуля зазначив, що будинок не обстежували на аварійність, адже ззовні таких ознак не було. Питання реставрації кам'яниці в цілому розв'язуватимуть після того, як заберуть усі конструкції, які можуть обвалитися, та облаштують тимчасовий вхід.

"Сьогодні (21 лютого – 24 канал), коли приберуть усі елементи, які могли б обвалитися, будемо пробувати відновити тимчасовий доступ до помешкань", – зазначив посадовець.

Кам'яниця перебуває у власності мешканців, а ЛКП є лише управителем. Тому їм не компенсуватимуть завдану шкоду. Наразі на місці обвалу працюють промислові альпіністи. Пізніше фахівці запропонують, як облаштувати вхід до будинку.

У кам'яниці в центрі Львова обвалився дах: відео: