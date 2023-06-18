Медикам не місце у полоні: у Києві українці закликали врятувати тих, хто рятував життя

Посеред дня неділі в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція, присвячена медикам, що досі перебувають у російському полоні. Щоб вкотре привернути до цього увагу і України, і міжнародної спільноти, на акцію вийшли понад сто людей, серед яких були й діти.

Цю акцію символічно планували провести на День медика, що зазвичай відзначався саме 18 червня. І попри нещодавнього перенесення святкування цього дня на кінець липня, організатори з ГО "Військові медики України" вирішили не відступати від своїх планів. Про це розповідає 24 Канал.

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В полоні перебувають сотні українських медиків

На мирну акцію люди прийшли не лише з прапорами України, а й з великими банерами. Надписи на них нагадували, що окупанти тримають в полоні сотні військових медиків, зокрема, родом із тимчасово окупованого Маріуполя.

Так, згідно з неофіційними джерелами, сьогодні країна-злочинниця утримує понад 300 медиків з України. Серед них, зокрема, й ті, хто потрапив у полон понад рік тому.

Наприклад, мовиться про військового хірурга з Херсонської області, який 16 травня разом із захисниками Азовсталі потрапив до лап окупантів. Його вдома з надією чекає родина, яка лише від звільнених раніше з полону військових знає, що чоловік все ще живий.

Медикам не місце в полоні / Фото Валентини Поліщук

На різних банерах українською та англійською мовами можна було прочитати заклики врятувати тих, хто рятував життя, а також твердження, що медики не є комбатантами.

Цікаво, що на акцію більшість людей прийшли у білих футболках, а деякі – безпосередньо у медичних халатах.

Люди закликали звільнити не лише медиків

Серед інших банерів у руках людей також видно плакати з закликом звільнити усіх захисників України. Зокрема, й військових із острова Зміїний та морських піхотинців. Так, на видрукованих плакатах зазначалося, що вже відбулося 15 обмінів, однак серед них не було воїнів батальйону.

Де мій морпіх? Де 501 ОБМП?

– можна прочитати на плакаті.



Українці закликають повернути морпіхів додому / Валентина Поліщук

На окремих плакатах зазначалася й конкретна бригада, захисники з якої перебувають у полоні. Мовиться про 36-у окрему бригаду морських піхотинців імені контрадмірала Михайла Білинського.

Також деякі українці, які підтримали акцію, організовану ГО "Військові медики України" тримали колажі із полоненими, яких все ще утримує країна-гній.