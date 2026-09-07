Еволюція війни: кількість місій наземних роботів на фронті зросла у 3,3 раза

Технологічний прогрес на передовій кардинально змінює підходи до логістики та порятунку життів. Безпілотні платформи поступово беруть на себе найнебезпечнішу роботу, мінімізуючи ризики для військовослужбовців.

Згідно з офіційними даними Міністерства оборони України, з початку 2026 року кількість місій наземних роботизованих комплексів на передовій зросла у 3,3 раза.

Як НРК перебирають на себе все більше завдань?

Лише протягом серпня безпілотні платформи виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних завдань, замінюючи людей на найнебезпечніших ділянках фронту.

Станом на початок вересня поточного року в бойовій системі DELTA зафіксовано близько 112 тисяч логістичних та евакуаційних місій, здійснених наземними дронами.

Офіційна статистика демонструє стрімке та безперервне щомісячне зростання: якщо у січні роботи виконали 7 511 завдань, то у лютому цей показник сягнув 7 960, у березні – 9 072, а у квітні перетнув позначку в 11 028 місій.

Травень приніс 14 059 виконаних завдань, червень – 16 664, липень – 19 940, і зрештою, серпень встановив абсолютний рекорд у 25 143 місії.



Зростання місій НРК / Інфографіка Міноборони

Варто зазначити, що під час урочистостей 24 серпня Офіс Президента заявляв про понад 66 тисяч місій цьогоріч, проте оновлені вересневі дані Міноборони свідчать про 112 тисяч. Така різниця пояснюється тим, що система DELTA інтегрує значно ширший спектр логістичних завдань, а також різким уточненням і внесенням масиву даних саме за рекордний серпень.

Наземні роботизовані комплекси зараз активно доставляють на нульові позиції боєприпаси, питну воду, харчування, а також здійснюють критично важливу евакуацію поранених захисників з-під шквального вогню.

Чи замінять роботи евакуаційні бригади?

Попри стрімкий розвиток технологій, у військовому середовищі триває фахова дискусія щодо меж застосування роботів. Військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова наголосила, що безпілотні платформи не є абсолютною панацеєю для евакуації.

Більшість логістичних платформ не мають броні, і поранені бійці залишаються беззахисними під ударами ворожих FPV-дронів,

– сказала вона.

Журналістка акцентувала на тому, що закупівля роботизованих систем є важливим допоміжним інструментом для мінімізації ризиків евакуаційних бригад, але вона категорично не повинна відбуватися за рахунок скорочення фінансування традиційної бронетехніки, такої, як БТР чи БМП.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що шлях до нинішніх рекордних показників не був безхмарним. Так, навесні 2026 року галузь зіткнулася з серйозною бюрократичною кризою. Через скасування Верховною Радою пільги з податку на додану вартість для електромобілів, під категорію яких юридично підпадають наземні дрони, постачання тисяч комплексів було заблоковано.

Контракти, укладені без урахування ПДВ, зависли, оскільки виробники вимагали покрити фінансову різницю, що призвело до тимчасового, але відчутного дефіциту роботизованих платформ на найгарячіших Покровському та Олександрівському напрямках.