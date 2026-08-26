ГУР розсекретило деталі про майже 80 підприємств Росії, які виробляють винищувачі Су-35С

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про 79 російських підприємств, задіяних у виробництві винищувачів Су-35С. Понад чверть із цих компаній досі не перебувають під санкціями міжнародної коаліції.

Як повідомляє розділ Компоненти у зброї порталу War&Sanctions, фахівці також оприлюднили інтерактивну 3D-модель бойового літака противника. Публікація розкриває повні ланцюги виробничої кооперації для винищувачів, які російські війська активно застосовують на фронті.

Як країна-агресорка використовує Су-35?

Російська армія використовує Су-35С переважно для прикриття ударних груп винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також для захисту власних наземних сил.

Крім того, ці борти залучені до перехоплення українських безпілотників, крилатих ракет та протидії системам протиповітряної оборони Сил оборони України.

Які підприємства Росії досі не потрапили під обмеження?

Оприлюднені компанії здійснюють розробки та виготовлення двигунів, паливних систем, агрегатів управління, зв'язку, наведення та радіоелектронної боротьби. Також вони виробляють основні авіаційні ракети, носієм яких виступає Су-35С у війні проти України.

Попри залученість до воєнної агресії, 22 із цих підприємств досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Зокрема, обмеження відсутні щодо авіаційної корпорації "Рубін", яка постачає авіаційні гальмівні колеса, та підприємства "Гідроавтоматика", що виготовляє агрегати управління паливної системи.

До переліку непідсанкційних об'єктів також входить науково-дослідний інститут "Октава", який проводив дослідно-конструкторські роботи під час розробки винищувача.

У воєнній розвідці наголосили, що синхронізація міжнародних санкційних зусиль проти всіх ланок російського військово-промислового комплексу є важливою складовою частиною відновлення стабільності у світі.

Зазначимо, що Сили оборони методично працюють над знищенням ворожої авіації. Зокрема, напередодні, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження російського винищувача МіГ-29.