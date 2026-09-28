"Повна боєготовність" та "Крупний калібр": бригада К-2 випустила колекцію білизни

20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 та український бренд MAN’s SET представили спільну колекцію чоловічої білизни. Частину прибутку від продажу спрямують на закупівлю модулів оптичної стабілізації для бригади.

20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 та український виробник чоловічої білизни MAN’s SET представили спільну колекцію базової білизни. Серія отримала назву MAN’s SET x K-2 та побудована навколо ідеї "готовність починається з бази".

Йдеться про речі, які людина використовує щодня, але цього разу до звичного одягу додали військовий контекст. До колекції увійшли моделі з написами "Крупний калібр", "Повна боєготовність" та "Плюс Плюс".

Останній вислів є поширеним військовим сленгом і використовується як підтвердження або знак підтримки.

Частина коштів піде на потреби К-2

Партнери домовилися спрямувати частину прибутку від продажу колекції на закупівлю модулів оптичної стабілізації.

"Готовність формується з повсякденних звичок і базових речей, які допомагають тримати свій стан під контролем. Разом із партнером ми хотіли перенести цю ідею у продукт, яким людина користується щодня. А частину прибутку спрямувати туди, де ця підтримка потрібна безпосередньо", – розповів керівник відділення комунікацій К-2 Михайло Перець.

Таким чином, купівля речей із колекції має стати способом підтримати підрозділ, який використовує безпілотні системи та наземні роботизовані комплекси.

Що увійшло до колекції

MAN’s SET x K-2 поєднує анатомічний крій та повсякденний формат із написами, що відсилають до військового середовища.

"Для нас ця колекція - про поєднання звичної для кожного чоловіка базової речі з додатковим змістом. Ми хотіли зробити продукт, який має характер, але водночас залишається комфортним і доречним для щоденного використання. А партнерство з К-2 дало можливість перетворити цю колекцію ще й на практичний спосіб підтримати бригаду та її роботу", – зазначила CMO MAN’s SET Альона Усолкіна.

Колекція вже доступна для придбання на сайті MAN’s SET.

Що відомо про бригаду К-2

20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 діє у складі Сил безпілотних систем України. Підрозділ спеціалізується на застосуванні безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів.

Бригада декларує принцип роботи "воювати інтелектом і технологіями та ставитися до людей по-людськи". За перший місяць формування підрозділ отримав понад 7 тисяч заявок на вступ.

Командиром бригади є полковник Кирило Верес, позивний "К-2", Герой України та повний лицар ордена Богдана Хмельницького. Сайт бригади доступний за посиланням.