КБ "ЛУЧ" показало нову ракету "Вільха" з дальністю 110 кілометрів

Українське конструкторське бюро "ЛУЧ" розробило нову керовану ракету Р-624МС для реактивної системи "Вільха", яка, за заявленими характеристиками, здатна уражати наземні цілі на відстані до 110 кілометрів.

Про нову розробку стало відомо "Оборонці" на міжнародній оборонній виставці MSPO-2026 у Польщі, де представники КБ "ЛУЧ" продемонстрували макет боєприпасу та розповіли про його основні особливості. Р-624МС називають подальшим розвитком проєкту "Вільха-М", однак за зовнішнім виглядом нова ракета помітно відрізняється від попередніх варіантів.

Нова ракета має бити на 110 кілометрів

За інформацією "Оборонки", Р-624МС призначена для ураження наземних цілей на дальності до 110 кілометрів. Для цього ракета отримала бойову частину масою 220 кілограмів, що робить її потужним боєприпасом для ураження наземних об'єктів на значній відстані.

Політ ракети коригується за заданими координатами протягом усього маршруту. Для цього на борту використовуються інерційна система та супутникова навігація, які працюють разом із системою керування польотом.

Саме поєднання цих технологій є одним із ключових елементів концепції "Вільхи", адже реактивний боєприпас отримує можливість корегувати траєкторію польоту, а не просто рухатися за балістичною траєкторією, як некеровані реактивні снаряди.

Раніше Мілітарі 24 розповідав про українські розробки балістичних ракет, які демонструють загальну тенденцію до розвитку в Україні власних далекобійних засобів ураження, хоча "Вільха" належить до іншої категорії озброєння.

Найцікавіше заховано у конструкції

Найбільше уваги привертає не заявлена дальність, а зміни, які можна побачити в конструкції Р-624МС. На новій ракеті відсутній характерний пояс газодинамічних рулів, який використовувався у попередніх варіантах "Вільхи".

Газодинамічне керування передбачало використання приблизно 90 імпульсних двигунів, розташованих радіально відносно осі ракети. Вони давали змогу змінювати напрямок її руху під час польоту.

На Р-624МС, судячи з представленого макета, від цього рішення відмовилися. Натомість хвостова частина ракети отримала іншу конструкцію з обертовим блоком аеродинамічних рулів.

Саме ця зміна може бути однією з найважливіших у новій версії "Вільхи", оскільки вона вказує на перехід до іншої схеми стабілізації та керування польотом.

Ракета більше не повинна обертатися цілком

Якщо оцінювати ракету, яку показали на виставці, конструктори могли відійти від попередньої концепції, за якої під час польоту навколо власної осі обертається вся ракета.

Нова схема передбачає інший принцип: сама ракета може зберігати відносно стабільне положення, тоді як обертання відбувається лише у хвостовому блоці з аеродинамічними рулями.

Це має потенційно важливе значення для роботи супутникової навігації. Стабільніше положення корпусу може забезпечувати більш надійний зв'язок із супутниковими системами навігації протягом польоту, а отже, створювати кращі умови для корекції траєкторії.

Втім, саме тут важливо не робити надто далекосяжних висновків лише за зовнішнім виглядом макета. КБ "ЛУЧ" не розкриває всіх технічних деталей Р-624МС, тому вплив нової конструкції на точність ракети наразі можна оцінювати лише як ймовірний.

На які установки розрахована Р-624МС

Нова ракета має бути сумісною з пусковими установками "Вільхи", які можуть використовувати пакети на 12 або 8 боєприпасів. Імовірно, йдеться як про пускові, створені на базі радянської реактивної системи залпового вогню "Смерч", так і про новішу українську установку з вісьмома ракетами.

Це дозволяє розглядати Р-624МС як розвиток уже наявної концепції, а не як повністю новий ракетний комплекс, для якого потрібно створювати всю інфраструктуру з нуля.

Для України це має суттєве значення, оскільки модернізація боєприпасу та поступова заміна його ключових компонентів можуть дозволити розвивати вже існуючі платформи без повного переходу на принципово нову систему.

"Вільха" продовжує розвиватися

Поява Р-624МС показує, що проєкт "Вільха" не залишився на рівні першої серійної версії ракети, а продовжує розвиватися в напрямку збільшення дальності та вдосконалення системи керування.

Цікаво, що українські розробники одночасно демонструють нові рішення для різних компонентів ракетного озброєння. На цій же виставці КБ "ЛУЧ" представило зенітну ракету РК-19 для комплексу "Оса" та нову ракету РК-2ПЗ, створену на основі протитанкового боєприпасу "Бар'єр", що свідчить про спробу максимально використовувати вже напрацьовані технології та компоненти.

Паралельно Україна розвиває й інші засоби далекого ураження, зокрема власні балістичні та крилаті ракети. Мілітарі 24 писав про українську програму створення балістичних ракет, яка є вже іншим напрямом ракетної програми.

Що стосується Р-624МС, то наразі розробник не розкриває повного набору її характеристик, зокрема точності та інших параметрів польоту. Тому заявлені 110 кілометрів і масу бойової частини 220 кілограмів варто сприймати саме як оприлюднені характеристики перспективного боєприпасу, тоді як остаточні можливості ракети мають визначатися подальшими випробуваннями.