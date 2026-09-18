Без водія і навантажувача: Норвегія показала автономного робота для військової логістики

Норвезький НРК створили на основі сільськогосподарської машини, але тепер його використовують для військової логістики та інженерних завдань. Найцікавіша особливість Uncrew IC 12 Defence – вбудований вилковий механізм, який дозволяє роботу самому взяти палету з вантажем, перевезти її та поставити на землю.

Норвезька компанія Uncrew Robotics показала наземний роботизований комплекс Uncrew IC 12 Defence, який здатен не лише перевозити вантажі, а й самостійно підхоплювати та розвантажувати європалети масою близько однієї тонни.

Машина вже прийнята на озброєння Збройних сил Норвегії та може працювати дистанційно, напівавтономно або повністю автономно. Про це пише німецьке видання Hartpunkt, яке побувало на 10-му симпозіумі озброєння Командування сил спеціального призначення Німеччини.

Робот, якому не потрібен навантажувач

У військовій логістиці проблема часто полягає не в самому перевезенні вантажу, а в тому, що його ще потрібно завантажити та розвантажити. Наземний робот може під'їхати до потрібного місця, перевезти боєприпаси чи інше майно, але без людини або окремої техніки для навантаження його можливості різко обмежуються.

Саме цю проблему норвезькі розробники спробували вирішити в Uncrew IC 12 Defence.

У вантажний відсік машини інтегрували систему вилкового навантажувача. Вона дозволяє без участі людини підхопити європалету масою близько однієї тонни, перевезти її до потрібного місця і поставити на землю. Hartpunkt прямо зазначає, що завдяки цьому перевезення, наприклад, боєприпасів може бути організоване повністю автономно.

Для військової логістики це важливіше, ніж може здатися на перший погляд. Якщо робот не залежить від окремого навантажувача, водія або солдата на кожному етапі маршруту, ціла операція стає менш залежною від людей.

В Україні потреба в таких машинах також постійно зростає. Мілітарі 24 раніше розповідав, чому логістичні місії НРК стають одним із найважливіших напрямків роботи роботизованих платформ.

У Норвегії робот уже працює

Цікаво, що Uncrew IC 12 Defence показали не як перспективний концепт без військового замовника. За даними Hartpunkt, цей НРК уже перебуває на озброєнні норвезьких військових.

Основою машини стала сільськогосподарська платформа, яку адаптували для виконання військових логістичних та інженерних завдань. Такий підхід виглядає доволі прагматично: замість створення складної військової машини з нуля розробники використали платформу, яка вже була пристосована до роботи з важкими вантажами та пересування складною місцевістю.

У Норвегії цей НРК, зокрема, використовують для розчищення та очищення злітно-посадкових смуг військових аеродромів. Спереду розташований стандартний гідравлічний інтерфейс, до якого можна встановлювати різне обладнання - від ковша до щіток або вил.

Тобто військовий користувач отримує не вузькоспеціалізований транспорт для одного типу вантажів, а платформу, яку можна перетворювати під конкретне завдання.

Чотири колеса працюють незалежно

Конструкція Uncrew IC 12 Defence також дозволяє машині досить цікаво маневрувати. Усі чотири колеса є керованими та мають окремі електричні приводи. Завдяки цьому робот може розвертатися практично на місці, як гусенична машина, а також рухатися боком.

Для великого безпілотного транспортера це суттєва перевага, особливо коли він працює на обмеженому майданчику, біля складів, на військовому аеродромі або в іншому місці, де немає простору для широкого розвороту.

Керування при цьому може здійснюватися у трьох режимах: оператор може контролювати машину дистанційно, передати їй частину завдань у напівавтономному режимі або дозволити працювати повністю автономно.

Саме перехід від дистанційного керування до автономної логістики зараз є одним із головних напрямків розвитку НРК.

Раніше Мілітарі 24 показував, як українські наземні роботи вже виконують не лише бойові, а й евакуаційні та логістичні місії.

До двох тонн вантажу

За даними виробника, Uncrew IC 12 Defence може перевозити до двох тонн корисного навантаження. При цьому конструкція дозволяє використовувати машину не лише як транспорт, а й як носій спеціального обладнання. На симпозіумі її показали саме у варіанті транспортера боєприпасів, без встановленого спереду навісного комплекту.

Є й альтернативний спосіб перевезення вантажу. Машина може транспортувати до 1,2 тонни вантажу у підвішеному стані. У цьому випадку сам рух і розвантаження можуть виконуватися автономно, але для того, щоб підчепити вантаж, все ще потрібна стороння допомога.

Таким чином, саме вбудовані вила є тією особливістю, яка відрізняє Uncrew IC 12 Defence від багатьох інших логістичних НРК. Інші машини також здатні перевозити важкі вантажі, але часто потребують окремого навантажувача на старті та фініші маршруту.

НРК може бути не лише вантажівкою

Ще одна цікава деталь полягає в тому, що норвезьку машину розглядають як платформу для різного обладнання.

Гідравлічний інтерфейс у передній частині дозволяє встановлювати інструменти для земляних робіт, очищення території або переміщення матеріалів, а виробник також допускає використання Uncrew IC 12 Defence як носія сенсорів.

Фактично одна базова машина може виконувати роль вантажівки, інженерної платформи або сенсорного носія залежно від того, який модуль на неї встановили.

Це важлива риса для військової робототехніки, адже чим більше завдань може виконувати одна платформа, тим ширше її потенційне застосування без необхідності створювати окрему машину під кожну місію.

Логістика стає одним із головних завдань НРК

Історія Uncrew IC 12 Defence показує загальну зміну ролі наземних роботів. Ще кілька років тому увага до НРК значною мірою була зосереджена на бойових модулях, озброєнні та розвідці. Тепер же все більше значення мають завдання, які дозволяють прибрати людину з найбільш небезпечних ділянок логістичного маршруту.

Мілітарі 24 писав, що українські НРК уже виконують десятки тисяч логістичних та евакуаційних місій.

На фронті це має очевидний сенс: боєприпаси, вода, їжа, обладнання та інші вантажі потрібні постійно, але кожна поїздка людини або звичайного транспорту в небезпечну зону створює додатковий ризик.

Uncrew IC 12 Defence показує наступний крок цієї концепції. Робот має не просто доїхати з пункту А в пункт Б, а виконати всю логістичну операцію самостійно, включно із завантаженням і розвантаженням.

І саме це, мабуть, найцікавіше в норвезькій машині. Безпілотна логістика поступово перестає означати лише "машину без водія". Наступний етап - транспорт, який може сам отримати вантаж, перевезти його, залишити у потрібному місці та повернутися за наступною партією, не залучаючи людей до кожного окремого етапу.