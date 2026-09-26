Україна домовляється зі США про ліцензію на PAC-2 і PAC-3, – ЗМІ

Україна веде переговори зі США щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Йдеться про ракети PAC-2 та PAC-3.

Про це повідомляють джерела Суспільного в Офісі Президента.

Україна може виробляти ракети для Patriot?

Україна веде переговори зі Сполученими Штатами щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Йдеться як про ракети PAC-2, так і про новіші PAC-3. Паралельно Київ проводить переговори з компаніями, які виробляють компоненти для ракет різних типів.

Україна вже тривалий час працює над можливістю самостійного виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot. У липні Зеленський повідомляв про домовленості щодо ліцензій, а 22 вересня заявив, що українська та американська команди продовжують працювати над запуском виробництва перехоплювачів для Patriot в Україні.

PAC-2 є старшою модифікацією ракет для систем Patriot. Вона має бойову частину, яка уражає ціль під час підриву поблизу неї. Основним виробником PAC-2 є американська компанія Raytheon. Також виробництвом цих ракет займається спільне підприємство COMLOG, створене Raytheon та німецькою MBDA Deutschland.

PAC-3 – новіше покоління ракет-перехоплювачів для Patriot, зокрема призначене для боротьби з балістичними цілями. На відміну від PAC-2, ракети PAC-3 використовують принцип кінетичного перехоплення — тобто безпосередньо влучають у ціль.

Основним виробником PAC-3 є американська Lockheed Martin. Також такі ракети виробляють у Японії на потужностях Mitsubishi Heavy Industries.

Українська сторона також обговорює співпрацю з виробниками окремих компонентів ракет. Президент України раніше зустрічався з представниками Raytheon, під час чого сторони обговорювали перспективи спільного виробництва ракет для Patriot.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення щодо передачі Україні ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Американський лідер повідомив йому про це під час їхньої останньої зустрічі.