Лазер проти рою дронів: Британія створює нову ППО після досвіду України

Британія запускає новий оборонний проєкт PANOPTES, у межах якого хоче створити автономну мобільну систему протиповітряної оборони для боротьби з масованими атаками недорогих дронів. У британському Міноборони прямо говорять про необхідність знайти спосіб захищати війська від великої кількості повітряних цілей, не витрачаючи на кожну з них дорогу ракету.

Про старт проєкту 2 вересня повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Документ із вимогами до PANOPTES опублікований на офіційному урядовому порталі, а український контекст британської програми окремо описує РБК-Україна.

Британці шукають відповідь на проблему рою дронів

Логіка PANOPTES доволі проста. Якщо противник запускає одну або кілька дешевих повітряних цілей, традиційна система ППО може впоратися із завданням. Але коли таких цілей стає багато, виникає проблема вартості перехоплення, обмеженого боєкомплекту та навантаження на операторів.

Цю проблему британське Міноборони називає ключовою у своєму конкурсі. Відомство шукає систему, яка зможе виявляти, супроводжувати, ідентифікувати цілі, приймати рішення та уражати їх із мінімальним залученням людини. Йдеться передусім про невеликі БпЛА класу Class 1 та сценарії, у яких противник може використовувати поодинокі, послідовні або одночасні атаки для перевантаження місцевої ППО.

Цікаво, що Лондон не обмежив конкурс лише одним типом технології, але прямо зазначив особливий інтерес до лазерної зброї спрямованої енергії.

Для України ця логіка вже давно стала реальністю. Власні засоби протидії масовим атакам дронів тут також дедалі частіше будують навколо поєднання різних технологій. Зокрема, Мілітарі 24 уже розповідав про українські дрони-перехоплювачі, які показують високу ефективність проти "Шахедів".

Чому британці дивляться саме на лазер

На відміну від ракети, лазер не має традиційного поняття боєкомплекту в тому самому сенсі. Його можливість вести повторні ураження залежить передусім від енергопостачання, роботи системи та умов застосування.

Саме це британці хочуть використати проти масових атак дешевих дронів. У конкурсному документі прямо зазначено, що нинішні підходи обмежені глибиною боєкомплекту, високою ціною одного перехоплення, мобільністю та потребою в значній кількості персоналу. PANOPTES має запропонувати більш доступний спосіб боротьби з масовими повітряними загрозами.

Ідея при цьому не полягає у тому, щоб просто поставити лазер на бронемашину. Британське Міноборони хоче отримати повноцінну інтегровану систему, яка буде здатна самостійно працювати проти кількох цілей і при цьому залишатися мобільною.

У перспективі її навіть планують інтегрувати на безпілотну наземну платформу. Тобто оператори можуть взагалі бути віддалені від самої установки, а система отримуватиме можливість працювати ближче до передового краю без прямого ризику для екіпажу.

Британія вже перевіряла бойовий лазер

Британське військове відомство вже має досвід випробування бойових лазерів на наземних платформах.

У липні 2024 року лазер Raytheon UK, встановлений на бронемашині Wolfhound, уразив цілі на полігоні Портон-Даун на відстані понад кілометр. Наприкінці того ж року британські військові вперше використали високоенергетичний лазер із броньованої машини для відпрацювання ураження дронів. За даними РБК-Україна, під час цих випробувань система працювала з розрахунком із двох людей.

Тобто нинішня програма вже має технологічний фундамент. Але британці хочуть зробити наступний крок і перейти від демонстратора до системи, яку можна буде реально розгортати у військах.

Це принципова різниця. Демонстрація того, що лазер здатен уразити ціль, ще не означає створення повноцінної бойової системи, здатної довго працювати в різних умовах і проти складних сценаріїв атаки.

PANOPTES має працювати автономно

Однією з найцікавіших вимог програми є автономність. Британці хочуть, щоб майбутня система виконувала весь ланцюжок від виявлення цілі до її ураження без постійного ручного керування кожною операцією. Це особливо важливо саме у випадку масованої атаки, коли одночасно можуть з'явитися кілька повітряних цілей.

Людина в такому випадку залишається частиною системи управління, але не повинна вручну супроводжувати кожну загрозу окремо.

Цей підхід дедалі активніше розвиває і Україна. Наприклад, Мілітарі 24 писав про українські системи, які вже використовують автономне наведення для перехоплення російських безпілотників, адже саме автоматизація дозволяє збільшувати масштаб протидії без пропорційного збільшення кількості операторів.

Фактично Україна та Велика Британія рухаються до схожої концепції, хоча використовують для цього різні технологічні підходи.

Це не буде "чарівною зброєю"

Водночас британський документ не створює ілюзії, що лазер зможе замінити всі інші засоби ППО.

Навпаки, PANOPTES має стати додатковим рівнем багатошарової оборони. Лазерні системи мають очевидні фізичні обмеження, а їхня ефективність залежить від умов спостереження та можливості утримувати промінь на цілі. Тому традиційні ракети та інші засоби залишаться потрібними для складніших і дальших цілей.

Сама британська програма виходить із того, що лазер має насамперед дозволити заощаджувати дорогі боєприпаси там, де противник використовує значну кількість дешевих безпілотників.

Це схоже на ту саму тенденцію, яку зараз можна побачити і в українській ППО. Через появу нових російських повітряних загроз Україна також шукає дешевші способи перехоплення дронів. Раніше Мілітарі 24 писав про нові пріоритети Brave1 у створенні української малої ППО, де окреме місце посідають нові системи протидії безпілотникам.

Британія виділила на перший етап до 5 мільйонів фунтів

Наразі PANOPTES перебуває лише на початковій стадії. Британське Міноборони оголосило конкурс для компаній, які вже мають відповідні технології та готові прискорити їхній розвиток. На першому етапі від учасників не вимагають готової бойової системи. Вони повинні продемонструвати технологічну зрілість своїх рішень і запропонувати план переходу до мінімально життєздатного продукту та мінімально розгортуваної спроможності.

На наступному етапі британська сторона планує виділити до 5 мільйонів фунтів стерлінгів на кілька контрактів. Очікується, що роботи стартують у листопаді або грудні 2026 року, а тривалість цього етапу не перевищуватиме шести місяців.

Водночас британці хочуть рухатися дуже швидко. У документі зазначено, що перспективні технології за сприятливого розвитку програми можуть бути прискорені до практичного застосування менш ніж за два роки.

Український досвід став частиною британського розрахунку

Найцікавіше у PANOPTES полягає не лише в самому лазері, а в тому, що британська армія намагається адаптувати свою ППО до тієї реальності, яку Україна вже понад два роки бачить щодня.

Масовані атаки дронів змінюють саме уявлення про те, якою повинна бути протиповітряна оборона. Річ уже не тільки в тому, наскільки далеко система може побачити або яку ракету вона здатна запустити. Не менш важливими стають ціна перехоплення, запас боєприпасів, автоматизація та здатність реагувати на одночасну появу великої кількості цілей.

Саме тому паралельно розвиваються лазери, дрони-перехоплювачі, автоматизовані системи виявлення та дешевші засоби ураження.

Україна вже демонструє один із наймасштабніших практичних досвідів такого протистояння, а Велика Британія тепер намагається закласти отримані уроки у власну майбутню систему ППО.

PANOPTES поки що залишається програмою розробки, а не готовим комплексом. Проте сам факт появи такого конкурсу показує, наскільки серйозною стала проблема масованих атак дронів для європейських армій.

І схоже, що наступний етап цієї технологічної гонки проходитиме вже не лише навколо ракет, а й навколо енергії, автоматизації та здатності знищувати десятки дешевих цілей без виснаження дорогого боєкомплекту.