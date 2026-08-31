У Польщі спалахнула фабрика дронів WB Group: поліція не виключає підпал

На підприємстві польської оборонної компанії WB Group у місті Скаржисько-Каменна сталася пожежа. Завод виробляє композитні конструкції та системи керування для безпілотників. Поліція вже проводить огляд місця події та не виключає версію навмисного підпалу.

Про пожежу повідомило польське Radio Kielce та Defence24, а згодом інформацію підтвердили у WB Group та місцевій поліції.

Пожежу швидко загасили

Займання сталося у приміщенні монтажного відділу підприємства. На момент пожежі завод не працював, тому ніхто з працівників не постраждав.

У WB Group заявили, що всі системи безпеки спрацювали штатно, а пожежу вдалося швидко локалізувати та загасити. Після завершення необхідних процедур підприємство планують повернути до роботи.

Водночас поліція продовжує працювати на місці. Правоохоронці оглядають приміщення, у тому числі за допомогою дрона з тепловізійною камерою, та встановлюють причини займання.

За словами представниці поліції Анни Славінської, версію підпалу наразі не виключають.

Тобто говорити про диверсію поки зарано. Слідство лише має встановити, за яких обставин виникла пожежа.

Що виробляють на заводі WB Group

Підприємство у Скаржисько-Каменній працює з жовтня 2022 року. Там виготовляють композитні конструкції та системи керування для безпілотних літальних апаратів.

Йдеться про виробництво польської WB Group, яка є одним із найбільших оборонних технологічних концернів країни. Компанія відома насамперед своїми безпілотниками FlyEye та баражувальними боєприпасами Warmate.

Україна давно використовує польські FlyEye. Мілітарі 24 раніше розповідав про розгортання WB Group виробництва цих безпілотників в Україні. На початку 2025 року компанія запустила повноцінне виробництво дронів на одному зі своїх українських підприємств.

Сам FlyEye українські військові використовують ще з 2015 року. Дрон призначений для розвідки та може перебувати в повітрі до двох-трьох годин, залежно від умов.

WB Group активно розширює співпрацю з Україною

Пожежа сталася на тлі масштабного розширення співпраці WB Group з Україною та іншими європейськими виробниками озброєння.

У липні 2026 року польська компанія стала одним із засновників EU-Ukraine Drone Alliance. До нового об'єднання увійшли 18 виробників, по дев'ять компаній з України та країн Євросоюзу. Мета альянсу полягає у спільному розвитку безпілотних технологій, обміні бойовим досвідом та створенні європейської виробничої бази.

Причому український досвід для WB Group має цілком практичне значення. Саме війна в Україні показала, наскільки швидко доводиться змінювати безпілотні системи під нові способи застосування та протидію російським засобам РЕБ.

Компанія також розвиває ударний напрям. Наприклад, Мілітарі 24 писав про польський Warmate 5.0, який отримав машинний зір та можливість автономного наведення на ціль.

А у 2024 році WB Group представила далекобійний Warmate 20 із бойовою частиною масою 20 кілограмів та заявленою дальністю у сотні кілометрів.

Чи вплине пожежа на виробництво

Наразі підстав говорити про серйозні наслідки для виробництва немає. У WB Group заявили, що пожежу вдалося швидко загасити, а підприємство має відновити роботу після завершення формальностей.

Найважливіше питання зараз полягає не в масштабі матеріальних збитків, а в причині займання. Якщо слідство підтвердить випадковий характер пожежі, інцидент залишиться виробничою надзвичайною ситуацією.

Якщо ж правоохоронці знайдуть ознаки навмисного підпалу, ситуація матиме зовсім інший контекст. Особливо з огляду на те, що підприємство працює в оборонній промисловості та виробляє компоненти для безпілотних систем.